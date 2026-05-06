خروجی «مرکز تحقیقات حلال» باید گره ای از مشکلات مردم باز کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیر صالحی اظهار داشت: مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو با رویکرد توسعه پژوهشهای کاربردی و بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای علمی حوزههای علمیه و دانشگاهها، گامهای مؤثری در جهت ارتقای استانداردهای فرآوردههای سلامت برداشته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد کشور در تلفیق دانش دینی و علوم آزمایشگاهی، افزود: همکاری مشترک حوزههای علمیه و دانشگاهها میتواند الگویی موفق برای تولید علم بومی و انطباق آن با معیارهای جهانی باشد.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به ضرورت بهره مندی از پتانسیل های چون جامعةالمصطفی در توسعه پژوهشهای حلال اشاره کرد و گفت: این مرکز میتواند از ذخایر علمی و شبکه بینالمللی آن برای پیشبرد اهداف پژوهشی خود بهرهبرداری کند.
به گفته وی، جامعةالمصطفی با دسترسی به شبکه گسترده علمی و حوزوی در کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی، قابلیت ارائه مشاورههای فقهی تخصصی، تسهیل ارتباط با مراکز پژوهشی منطقه، برگزاری دورههای آموزشی مشترک و پشتیبانی علمی از فرآیند پژوهشی فرآوردههای سلامت را دارد.
پیرصالحی با تأکید بر ضرورت دقت علمی در احراز حلال بودن دارو، غذا، لوازم آرایشی و تجهیزات پزشکی، خاطرنشان کرد: رعایت موازین شرعی بدون پشتوانه آزمایشگاهی و پروتکلهای علمی کافی نیست و این دو باید در کنار هم قرار گیرند.
مرکز ملی تحقیقات حلال با محوریت تدوین استانداردهای ملی، پایش زنجیره تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص، در پی ایجاد بستر مناسب برای تولید و عرضه فرآوردههای سلامت مطمئن است و با تعامل مستمر با دستگاههای علمی و نظارتی کشور، فعالیتهای خود را در جهت مباحث علمی فرآوردههای سلامت و گسترش همکاریهای منطقهای دنبال میکند.
