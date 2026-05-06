۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۰۴

کاهش ۳۴ درصدی سرقت در خوزستان طی سال گذشته

اهواز - دادستان مرکز خوزستان از کاهش ۳۴ درصدی سرقت در سال گذشته خبر داد و گفت: این موفقیت نتیجه راهکارهای تخصصی و همکاری نزدیک دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و امنیتی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز چهارشنبه در جلسه شورای معاونین دادگستری استان با ارائه گزارشی از عملکرد سال گذشته، از کاهش چشمگیر سرقت در سطح استان خبر داد.

وی افزود: در سال گذشته با اتخاذ راهکارهای تخصصی، تقویت نظارت‌ها و اجرای تدابیر مؤثر، شاهد کاهش ۳۴ درصدی انواع سرقت در خوزستان بوده‌ایم. این دستاورد نتیجه تلاش‌های مستمر همکاران قضایی، نیروهای انتظامی و مجموعه‌های امنیتی است که با هماهنگی و انسجام، اقدامات مؤثری در زمینه ارتقای امنیت اجتماعی انجام دادند.

دادستان مرکز استان درباره وضعیت زندان‌ها گفت: با توجه به شرایط حساس کشور، اقدامات هدفمند در حوزه کاهش جمعیت کیفری اجرا شد که نقش مهمی در مدیریت بهتر وضعیت زندان‌ها و بهبود روند رسیدگی‌ها داشته است.

خلفیان به فعالیت‌های دادسرا در حوزه امنیت اقتصادی اشاره کرد و افزود: در چارچوب فعالیت‌های قرارگاه حقوقی و قضایی، اقدامات مؤثری در برخورد با اخلالگران اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی صورت گرفت.

وی در ادامه تأکید کرد: دادسرای مرکز خوزستان در سال جاری نیز با استمرار این رویکرد تخصصی و جهادی، تلاش دارد ضمن حفظ امنیت اجتماعی و اقتصادی، در مسیر تحقق عدالت و آرامش عمومی گام‌های مؤثرتری بردارد.

