  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

خدمات انتظامی اهواز نباید حتی لحظه‌ای متوقف شود

خدمات انتظامی اهواز نباید حتی لحظه‌ای متوقف شود

اهواز - دادستان مرکز خوزستان گفت: در شرایط حساس کشور نباید کوچک‌ترین خللی در خدمات‌دهی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها به مردم ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز سه‌شنبه در بازدید از فرماندهی انتظامی کلانشهر اهواز بیان کرد: با توجه به اوضاع حساس کشور و شرایط جنگی، خدمات‌رسانی به مردم باید بدون وقفه در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها ادامه داشته باشد.

وی افزود: نیروهای انتظامی در این شرایط با رویکردی جهادی و به صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت و آرامش شهروندان تلاش می‌کنند و اقدامات فرماندهی انتظامی اهواز در این زمینه قابل تقدیر است.

دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به فعالیت کارگروه مشترک قضایی و انتظامی اظهار کرد: این کارگروه به صورت تخصصی و موضوع‌محور راهکارهایی برای افزایش ضریب امنیت و آسایش مردم بررسی و اجرا می‌کند.

خلفیان ادامه داد: یکی از نتایج فعالیت این کارگروه افزایش کشف و کاهش وقوع برخی جرایم به ویژه بزه سرقت در سطح استان بوده است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی از نیروهای انتظامی در مسیر تأمین امنیت جامعه حمایت قاطع خواهد داشت.

کد مطلب 6827414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه