به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز سه‌شنبه در بازدید از فرماندهی انتظامی کلانشهر اهواز بیان کرد: با توجه به اوضاع حساس کشور و شرایط جنگی، خدمات‌رسانی به مردم باید بدون وقفه در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها ادامه داشته باشد.

وی افزود: نیروهای انتظامی در این شرایط با رویکردی جهادی و به صورت شبانه‌روزی برای تأمین امنیت و آرامش شهروندان تلاش می‌کنند و اقدامات فرماندهی انتظامی اهواز در این زمینه قابل تقدیر است.

دادستان مرکز استان خوزستان با اشاره به فعالیت کارگروه مشترک قضایی و انتظامی اظهار کرد: این کارگروه به صورت تخصصی و موضوع‌محور راهکارهایی برای افزایش ضریب امنیت و آسایش مردم بررسی و اجرا می‌کند.

خلفیان ادامه داد: یکی از نتایج فعالیت این کارگروه افزایش کشف و کاهش وقوع برخی جرایم به ویژه بزه سرقت در سطح استان بوده است.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی از نیروهای انتظامی در مسیر تأمین امنیت جامعه حمایت قاطع خواهد داشت.