دندانپزشکان می توانند به تشخیص دیابت کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که آزمایش خون از انگشت که در طول معاینات دندانپزشکی انجام شد، نشان داد که بیش از یک سوم بیماران دندانپزشکی سطح قند خون بالایی دارند که با دیابت یا پیشدیابت مطابقت دارد.
محققان گفتند که هیچ یک از این بیماران قبل از آزمایش خون سابقه دیابت را گزارش نکردهاند.
دکتر «جوزپه مایناس»، محقق ارشد و متخصص پریودنتال و همکار تحقیقاتی در کالج کینگ لندن در بریتانیا، در یک بیانیه خبری گفت: «این یافتهها نشان میدهد که ویزیتهای دندانپزشکی ممکن است فرصت ارزشمندی برای شناسایی افراد در معرض خطر دیابت، به ویژه در بیماران مسنتر، افراد با (شاخص توده بدنی) BMI بالاتر و افراد مبتلا به بیماری لثه، ارائه دهد.»
برای این مطالعه، محققان از بیش از ۹۰۰ بیمار که تحت معاینه دندانپزشکی قرار داشتند، آزمایش خون هموگلوبین A۱C نیز گرفتند. این آزمایش سطح قند خون را در کمتر از شش دقیقه اندازهگیری میکند و نیازی به ناشتا بودن بیماران ندارد.
محققان دریافتند که حدود ۲۹ درصد از بیماران سطح قند خونشان نشاندهنده پیشدیابت و ۷ درصد دیابت کامل داشتند.
«مارک آیده»، محقق اصلی و استاد پریودنتولوژی در کالج کینگ لندن، گفت: «وقتی آزمایش سطح بالایی از هموگلوبین A۱C را نشان میدهد، بیماران میتوانند برای بررسی بیشتر به پزشک عمومی خود مراجعه کنند.»
آیده گفت: «این کاری است که ممکن است بدون غربالگری دندانپزشکی انجام ندهند. اکثر بیماران در مطالعه ما از اینکه سطح هموگلوبین A۱C بالایی داشتند، شگفتزده شدند و نمیدانستند که ممکن است پیشدیابت یا دیابت داشته باشند.»
نتایج همچنین نشان داد که سطح قند خون بالاتر در بیماران مبتلا به بیماری لثه شدیدتر مشاهده شد که نشاندهنده ارتباط بین بیماری لثه و سلامت متابولیک است.
«لوئیجی نیبالی»، محقق ارشد و مدیر پریودنتولوژی در کالج کینگ لندن، گفت: «رابطه بین بیماری لثه و سلامت متابولیک دو طرفه است، همانطور که تحقیقات قبلی به طور گسترده نشان دادهاند.»
او گفت: «فرآیند التهابی میتواند سیستم متابولیک را تغییر دهد و سیستم متابولیک بر التهاب بیشتر تأثیر میگذارد. بیماری لثه میتواند منجر به عوارض دیابت شود و برعکس.»
مایناس گفت: «ما همچنین میخواهیم بررسی کنیم که چگونه سایر عوامل سبک زندگی، مانند رژیم غذایی، بر سطح قند خون و بیماری لثه تأثیر میگذارند.»
