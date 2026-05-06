به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، روسای کمیسیون بهداشت و درمان و فراکسیون بحران، امداد و هلال‌احمر از خدمات جمعیت هلال‌احمر در جنگ رمضان تقدیر و تشکر کردند.

متن پیام تشکر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و علی اصغر باقر زاده رئیس فراکسیون بحران، امداد و هلال احمرمجلس شورای اسلامی، به شرح زیر است:

«باسمه تعالی

جناب پیر حسین کولیوند

رئیس محترم جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

درود بر اراده‌های استوار و دلهای با ایمان که در سخت‌ترین آزمون‌

های تاریخ ملت ایران، چونان صخره ایاستوار در برابر امواج بلا ایستادند. در روزهای حماسه و ایثار دوران پرشکوه دفاع مقدس هنگامی‌که میهنعزیزمان در معرض تهاجم ناجوانمردانه دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفته امدادگران و تلاشگران عرصه امداد و نجات و تسکین آلام بشری نقشی حیاتی و ماندگار ایفا نمودند.

ضمن ادای احترام به مقام شامخ قائد شهید امت شهدا و ایثارگران بدین وسیله مراتب سپاس و قدردانی عمیق خود را از خدمات بیشائبه و تلاش‌های شبانه‌روزی حضرتعالی و همکاران خدوم جمعیت هلال‌احمر در ایام جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان اعلام می‌داریم. در این برهه حساس جمعیت هلال‌احمر تحت هدایت جنابعالی، با شجاعت، تعهد و مسئولیت‌پذیری مثال زدنی در خط مقدم امدادرسانی به مجروحان، انتقال مصدومان، تأمیننیازهای اولیه آسیب دیدگان و ارائه خدمات درمانی ، نقشی بی بدیل ایفا کرد.

از خودگذشتگی‌ها و ایثارگری‌های نیروهای جمعیت هلال‌احمر که در شرایطی بسیار دشوار و مملو از مخاطرات، با تکیه بر ایمان و تعهد مرهم زخم‌ها و تسلی بخش دل‌های داغدار بودند، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت و ضبط خواهد گردید. خدمات شما در آن دوران تنها محدود به امداد جسمانی نبود، بلکه تجلی بخش روح بلند انسانیت همبستگی ملی و اراده پولادین برای حفظ تمامیت ارضی و ارزشهای انقلاب اسلامی‌بود.

این لوح نمادی کوچک از قدردانی ما در برابر دریای بیکران خدمات و زحمات ارزشمند حضرتعالی و تمامی خادمان ملت در جمعیت هلال‌احمر می‌باشد.

توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف متعالی جمعیت هلال احمر و خدمت به مردم شریف ایران، از درگاه یزد منان مسئلت داریم.»