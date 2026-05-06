به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی عرب، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس هرمزگان از برگزاری آیین بزرگداشت شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه از ساعت ۱۹ مورخ پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در محل گلزار شهدای شهرستان میناب به میزبانی فرماندهی انتظامی هرمزگان و هیئت فاطمیه آران و بیدگل خبر داد.

در همین رابطه، سرهنگ عرب با اشاره به حادثه تلخ شهادت جمعی از دانش‌آموزان در جنگ رمضان، اظهار داشت: این شهدا کودکانی معصوم و بی‌دفاع بودند که در مقطع دبستان، در حال تحصیل بوده و در فضای امن مدرسه، به‌صورت غافلگیرانه هدف حمله موشکی دشمن آمریکایی-صهیونی قرار گرفتند و مظلومانه به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

وی افزود: این کودکان در اوج مظلومیت و پاکی، قربانی جنایتی شدند که افکار عمومی جهان آن را بعنوان یک اقدام غیرانسانی و مصداق آشکار نقض حقوق کودکان و یک جنایت جنگی محکوم می‌کند.

سرهنگ عرب با تأکید بر اینکه جامعه ایران این حادثه تلخ را هرگز فراموش نخواهد کرد، تصریح کرد: همه مردم ایران داغدار این فرزندان معصوم هستند و با خانواده‌های معظم آنان عمیقاً ابراز همدردی می‌کنند. بی‌تردید یاد این شهدا در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار خواهد ماند و آنان به‌عنوان نماد مظلومیت و قربانیان بی‌گناه یک اقدام جنایت‌بار جنگی شناخته خواهند شد.

سرهنگ عرب با بیان اینکه ترویج فرهنگ شهادت یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در کنار سایر نهادها تلاش دارد با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، یاد و نام شهدا را در جامعه زنده نگه داشته و زمینه آشنایی بیشتر نسل نوجوان و جوان با آرمان‌های انقلاب اسلامی را فراهم کند.

به گفته وی، این مراسم معنوی با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد و جلوه‌ای از وحدت، همدلی و وفاداری به آرمان‌های شهدا را به نمایش خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان با گرامیداشت یاد این شهدا، بر لزوم تبیین ابعاد انسانی این فاجعه تأکید دارد و معتقد است که این حادثه باید به‌عنوان سندی از مظلومیت کودکان بی‌دفاع و جنایات علیه غیرنظامیان برای نسل‌های آینده ثبت و منتقل شود.

گفتنی است این آیین با همکاری هیئت فاطمیه آران و بیدگل و فرماندهی انتظامی استان هرمزگان در محل گلزار شهدای میناب برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در پایان بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق خواهند کرد.