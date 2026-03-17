به گزارش خبرگزاری مهر، عطا ناوکی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان با حضور در منازل خانواده‌های شهدای دانش‌آموز حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به مدرسه «شجره طیبه» شهرستان میناب، به‌صورت جداگانه با ۴۰ خانواده این شهدای مظلوم دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدارها با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز اظهار داشت: دانش‌آموزان شهید این حادثه نمادی روشن از محور مقاومت و جلوه‌ای از مظلومیت ملت‌هایی هستند که در برابر جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن ایستادگی می‌کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان با اشاره به جایگاه والای شهدای دانش‌آموز افزود: هدف قرار دادن کودکان و مراکز آموزشی، بیانگر ماهیت ضدانسانی دشمنان است و خون پاک این شهدا نه‌تنها فراموش نخواهد شد، بلکه الهام‌بخش استمرار راه مقاومت خواهد بود.

ناوکی همچنین با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا گفت: خدمت‌رسانی و رسیدگی به مسائل و مطالبات خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای مهم برای مسئولان است و بنیاد شهید با تمام توان در کنار این عزیزان خواهد بود.

در این دیدارها خانواده‌های شهدا نیز با بیان خاطراتی از فرزندان خود، بر تداوم راه و آرمان‌های شهدا تأکید کردند.