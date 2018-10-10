یاد شهید اقدامی توسط کودکان آران و بیدگلی گرامی داشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، کودکان تعدادی از مهدهای کودک آران و بیدگل با حمل عکس شهید طاها اقدامی شهید حمله تروریستی اهواز با آرمان های شهدا تجدید میثاق کرده و بیعت خود را با آرمان های نظام نشان دادند.
مدیر این گروه از کودکان گفت: محمد طاها، نامی که در این روزها بسیاری از بغضها را ترکاند و بسیاری از چشمان مردم را خیس کرد باید به عنوان نمادی از مظلومیت در ذهن ها بماند.
وی افزود: طاها نماد مظلومیت ملتی است که میخواهد مقتدر بماند، گناهی ندارد فقط همین که نمیخواهد سر خم کند و این کافی است تا اینگونه گلهایش پرپر شود.
حسن نبوی زاده تاکید کرد: حضور کودکان و دانش آموزان در این مراسم پیامهای بسیاری دارد و باید امیدوار باشیم این پیام توسط همه کوردلان و حامیان و برنامه ریزان آنها شنیده شود.
وی تصریح کرد: طاها رفت تا دهه نودی ها هم حالا دارای شهیدی از دهه خود شوند.
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