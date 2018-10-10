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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶

با حضور در فرماندهی انتظامی؛

یاد شهید اقدامی توسط کودکان آران و بیدگلی گرامی داشته شد

یاد شهید اقدامی توسط کودکان آران و بیدگلی گرامی داشته شد

آران و بیدگل-گروهی از کودکان اران و بیدگل با حضور در فرماندهی انتظامی آران و بیدگل ضمن تقدیم شاخ های گل به پرسنل انتظامی شهرستان به مناسبت هفته نیروی انتظامی یاد شهید اقدامی را گرامی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، کودکان تعدادی از مهدهای کودک آران و بیدگل با حمل عکس شهید طاها اقدامی شهید حمله تروریستی اهواز با آرمان های شهدا تجدید میثاق کرده و بیعت خود را با آرمان های نظام نشان دادند.

مدیر این گروه از کودکان گفت: محمد طاها، نامی که در این روزها بسیاری از بغض‌ها را ترکاند و بسیاری از چشمان مردم را خیس کرد باید به عنوان نمادی از مظلومیت در ذهن ها بماند.

وی افزود: طاها نماد مظلومیت ملتی است که می‌خواهد مقتدر بماند، گناهی ندارد فقط همین که نمی‌خواهد سر خم کند و این کافی است تا اینگونه گل‌هایش پرپر شود.

حسن نبوی زاده تاکید کرد: حضور کودکان و دانش آموزان در این مراسم پیام‌های بسیاری دارد و باید امیدوار باشیم این پیام توسط همه کوردلان و حامیان و برنامه ریزان آنها شنیده شود.

وی تصریح کرد: طاها رفت تا دهه نودی ها هم حالا دارای شهیدی از دهه خود شوند.

کد مطلب 4426321

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