رفع تصرف از اراضی ملی روستای زاغه علیای دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شناسایی مواردی از دخل و تصرف در اراضی ملی روستای زاغه علیا از توابع شهرستان دیواندره، موضوع در دستور کار یگان حفاظت قرار گرفت.

طی بازدید کارشناسان صبح چهارشنبه، اقداماتی نظیر فنس‌کشی و نهال‌کاری در محدوده اراضی ملی مشاهده شد که در همین راستا، اخطارهای لازم به فرد متخلف برای رفع تصرف و بازگرداندن زمین به حالت اولیه ابلاغ شد.

در بازدید مجدد از محل، مشخص شد فرد مذکور نسبت به اجرای تذکرات اقدام کرده و با جمع‌آوری فنس‌ها و قلع نهال‌های غرس‌شده، آثار تصرف از عرصه مورد نظر برطرف شده است.

بر این اساس، زمین مذکور با استناد به مستندات موجود به وضعیت سابق بازگشته و از هرگونه تصرف خارج شده است.

گفتنی است؛ این اقدام در چارچوب سیاست‌های مردمی‌سازی حفاظت از اراضی ملی و با هدف جلب مشارکت عمومی در صیانت از منابع طبیعی و انفال صورت گرفته است.