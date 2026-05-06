به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت مصر، کریم بدوی وزیر نفت مصر و محمد عرقاب وزیر انرژی الجزایر در مراسم امضای تفاهمنامه میان سازمان عمومی نفت مصر و شرکت دولتی سوناطراک حضور یافتند.
در این بیانیه تأکید شده است که هدف از امضای این تفاهمنامه ایجاد چارچوبی نهادی برای همکاری در زمینه خرید نفت خام الجزایر توسط مصر است؛ اقدامی که به تأمین نیازهای بازار داخلی، افزایش انعطافپذیری و پایداری زنجیره تأمین و همچنین تقویت نقش مصر به عنوان مرکز منطقهای تجارت نفت کمک خواهد کرد.
وزارت انرژی الجزایر نیز اعلام کرد این توافق، چارچوب گفتوگوهای مربوط به قراردادهای بازاریابی نفت خام و فرآوردههای نفتی را مشخص کرده و زمینه گسترش همکاریهای تجاری و ایجاد فرصتهای جدید در حوزه بازاریابی انرژی را فراهم میکند.
این وزارتخانه پیشتر اعلام کرده بود که سفر وزیر نفت مصر به الجزایر با هدف بررسی راههای توسعه همکاری میان شرکت سوناطراک و شرکتهای مصری، همچنین یافتن فرصتهای تازه سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز انجام شده است.
در جریان این سفر، قراردادی نیز میان شرکت سوناطراک و شرکت مصری پتروجت برای توسعه میدان «حاسی بیر رکایز» در صحرای الجزایر امضا شد.
بر اساس گزارشهای رسمی الجزایر، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۴ از یک میلیارد دلار فراتر رفته، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ حدود ۸۷۲ میلیون دلار بوده است. مصر و الجزایر قصد دارند در دوره پیشرو حجم مبادلات تجاری خود را به پنج میلیارد دلار افزایش دهند.
