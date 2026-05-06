خلیلی: ذخیره آب سدسبلان در اردبیل افزایش یافت

شهرام خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سد سبلان از ابتدای سال آبی جاری تا اردیبهشت ماه، حجم آب ذخیره شده در این سد نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است. همچنین ورودی آب به مخزن سد سبلان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد که حاکی از بهبود وضعیت این سد است.

افزایش ظرفیت ۵۰ درصدی مخزن سد احمدبیگلو

وی به کاهش ۲۴ درصدی حجم آب ذخیره شده در سد احمدبیگلو نسبت به سال گذشته اشاره کرد و افزود: با این حال، ورودی آب به مخزن سد احمدبیگلو در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای جبران کاهش ذخایر باشد.

مدیر امور آب مشگین‌شهر همچنین به میزان بارش‌ها در سال آبی جاری اشاره کرد و گفت: ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر گذشته تا اردیبهشت ماه معادل ۱۶۷ میلی‌متر بوده است. این میزان بارش نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش و نسبت به آمار بارش بلندمدت ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

خلیلی در خصوص سد انار نیز گفت: پروژه بازسازی این سد در سال ۱۴۰۴ آغاز شده و مراحل آبگیری آن با موفقیت به پایان رسیده است. در حال حاضر هیچ پروژه جدیدی برای ساخت سد در شهرستان مشگین‌شهر در دست اجرا نیست، اما پروژه تکمیل شبکه آبیاری سبلان در حال انجام است که جزو مصوبات سفر ریاست جمهوری بوده و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است.