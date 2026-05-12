۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۲

صادرات ۸۰ میلیون دلاری از استان اردبیل در ایام جنگ تحمیلی

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت:در ایام جنگ رمضان ۲۶ هزار تن انواع کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور وارد استان شده و بیش از ۸۰ میلیون دلار کالا صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در جریان بازدید از آخرین وضعیت گمرک شهرستان مرزی بیله سوار اظهار کرد: بر اساس هدف گذاری مقام عالی استان، توسعه صادرات و مراودات مرزی یکی از مهم‌ترین برنامه استان مرزی اردبیل بوده و در این رابطه موفق عمل کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲ مورد ثبت سفارش کالا به حجم بیش از ۹۰ هزار تن ثبت سفارش شده افزود:پیگیری های لازم برای واردات در ماه های آتی در حال انجام است و بیش از ۲۴ هزار کامیون از گمرک بیله سوار در طی ۶۰ روز گذشته ثبت شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: گمرک بیله سوار یکی از امن ترین و فعالترین گمرک مرزی کشور در طول جنگ تحمیلی گزارش شده است.

