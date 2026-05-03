سدهای سقزچی و عنبران آماده واگذاری ۲۰ ساله به بخش خصوصی

مهران امانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای استفاده بهینه از ذخیره آب سدهای شهرستان انجام شده است؛ اظهارکرد: امیدواریم با مدیریت اداره منابع آب شهرستان و بهره برداران با استفاده از آب موجود در پشت سد های شهرستان، در سال جاری گام‌های مهمی در رفع تنش آبی شهرستان برداریم.

وی با بیان اینکه سد های سقزچی و عنبران ظرفیت مناسبی برای گردشگری و تفریحی دارد و آماده واگذاری بیست ساله به بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری است؛ افزود: در صورت اجرا و استقبال بخش خصوصی از این طرح، گامی موثری در راستای محرومیت زدایی منطقه برداشته می شود.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه مطالعات افزایش حجم سد سقزچی توسط مشاور ذیصلاح در حال انجام است؛ تصریح کرد: سد مخزنی سقزچی به عنوان بزرگترین سد شهرستان با هدف تامین آب مورد نیاز کشاورزی احداث شده و تاثیر بسزایی در رشد کشاورزی منطقه دارد.

وی با بیان اینکه سد های دیگر شهرستان نیز وضعیت مناسبی دارند، خاطرنشان کرد: سد عنبران که با اهداف کنترل سیلاب، تغذیه چاه‌ها، قنوات، تأمین حقآبه ها اجرای طرح‌های گردشگری و صنایع احداث شده است. برخلاف انتظار امسال سرریز شد.

لایروبی رودخانه ها عامل مؤثر در برابر تهدیدات طبیعی

امانی با بیان اینکه برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در ده های گذشته فشار سنگینی بر سفره های آب زیرزمینی وارد کرده است؛ ادامه داد: کشاورزان و بهره برداران برای بهبود وضعیت آبی شهرستان ضمن اصلاح الگوی مصرف باید نسبت به صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه جهت صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی، در سال گذشته ۳۴ دستگاه کنتور هوشمند و حجمی بر روی چاه های مجاز شهرستان نصب شده است افزود: در همین راستا تعداد ۶ حلقه چاه غیر مجاز در سطح شهرستان مسدود و مسلوب المنفعه شده است.

فرماندار شهرستان نمین به تاثیر لایروبی رودخانه و مسیل ها در جلوگیری از خطرات جانی در تهدیدات طبیعی اشاره و گفت: در سال جاری با همکاری شورای اسلامی و مردم روستای هشنه قسمتی از رودخانه این روستا لایه روبی شد.

وی به تاثیر مثبت و صحیح قنات ها در استفاده از منابع آب اشاره و افزود: در سال های اخیر قنات روستاهای خانکندی و قنات گرده بهسازی شده و احیای قنات روستای صالح قشلایی شروع و امسال به بهره برداری خواهد رسید.