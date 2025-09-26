  1. استانها
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

نیکزاد: عملیات افزایش ظرفیت ذخیره آب سد سقزچی آغاز می‌شود

اردبیل – نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات اجرایی طرح افزایش ارتفاع سد سقزچی از ۱۵ اسفندماه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر جمعه در بازدید از سد سقزچی و در نشست با اهالی منطقه بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه تأکید کرد و اظهار داشت: با اجرای طرح افزایش ارتفاع سد، ظرفیت ذخیره‌سازی آب آن ۲ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.

وی افزود: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان است و با تکمیل عملیات، ۴۰۰ هکتار از اراضی دیم منطقه به اراضی آبی تبدیل می‌شود.

نماینده اردبیل، نیر، سرعین و نمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای این پروژه علاوه بر توسعه کشاورزی، به بهبود وضعیت معیشتی روستاییان منطقه نیز کمک شایانی کرد.

