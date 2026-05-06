به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری با اشاره به فعالیت ۳۹ شعبه دادگاه صلح در سطح لرستان، اظهار داشت: در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۶ هزار و ۱۹۲ پرونده وارد محاکم صلح استان شده است. اما آنچه اهمیت مضاعف دارد، توان مجموعه در منظومه‌سازی ۸۶ هزار و ۶۴۰ پرونده است؛ یعنی بیش از تعداد ورودی‌ها. این موضوع نشان می‌دهد که مجموعه قضایی نه‌تنها ورودی‌ها را به طور کامل پاسخ داده، بلکه بخش مهمی از پرونده‌های باقی‌مانده از نخستین سال تأسیس دادگاه‌های صلح نیز تعیین تکلیف شده‌اند.

پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح ظرف ۶۲ روز تعیین تکلیف می‌شوند

وی گفت: این عملکرد نتیجه برنامه‌ریزی، افزایش بهره‌وری کارکنان، استفاده از روش‌های جدید دادرسی پرونده‌ها بوده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه نرخ رسیدگی بیش از ۱۱۳ درصد، یکی از شاخص‌های مهم در دستگاه قضایی است، گفت: رسیدن به چنین نرخی در شرایطی که حجم مراجعات روبه‌افزایش است، نشان می‌دهد که حرکت جهادی در مجموعه دادگستری لرستان نهادینه شده است. این دستاورد به کاهش موجودی پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت جدید کمک کرده و موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شده است.

حجت‌الاسلام شهواری، اضافه کرد: نظارت‌های دوره‌ای، تحلیل مستمر عملکرد شعب و پشتیبانی ستادی از شعب پرکار از مهم‌ترین عوامل تحقق این هدف بوده‌اند.

وی با اشاره به میانگین زمان رسیدگی ۶۲ روز، گفت: یکی از اهداف محوری ما، کاهش ملموس زمان رسیدگی در دادگاه‌های صلح بود. این‌که امروز پرونده‌ها در مدت حدود ۶۲ روز تعیین تکلیف می‌شوند، نشان می‌دهد مسیر بهبود فرایندها به‌صورت واقعی دنبال شده است.

گسترش شعب تخصصی صلح

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: این کاهش زمان نتیجه اقداماتی نظیر استفاده از سامانه‌های هوشمند و ابلاغ الکترونیک، توسعه رسیدگی‌های غیرحضوری در پرونده‌های قابل صلح، ارتقای نقش شورای حل اختلاف در میانجی‌گری، آموزش تخصصی قضات و کارمندان در حوزه دادرسی، حرکت به سمت عدالت‌محوری و خدمت‌رسانی گسترده‌تر است.

حجت‌الاسلام شهواری، همچنین به برنامه‌های آتی اشاره کرد و گفت: تقویت زیرساخت‌های الکترونیک، گسترش شعب تخصصی صلح، افزایش تعامل با نهادهای اجتماعی، ایجاد واحدهای جدید میانجی‌گری و توسعه آموزش‌های مهارت‌محور از برنامه‌هایی است که در سال ۱۴۰۵ در دادگستری لرستان دنبال می‌شود.

وی عنوان کرد: آنچه در دادگاه‌های صلح استان لرستان رخ‌داده، تنها یک ارائه آمار نیست؛ بلکه نشان‌دهنده تعمیق خدمات و حرکت به سمت عدالت قابل‌فهم و قابل‌دسترس برای همه مردم است. نگاه ما این است که مردم در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه بتوانند حق خود را احیا کنند.