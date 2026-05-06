۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

اعلام فهرست اولیه کاروان ایران برای بازی‌های آسیایی با ۲۵۰۰ نفر

کمیته ملی المپیک در فهرست اولیه خود برای بازی‌های آسیایی، ۲۵۰۰ نفر را به مسئولان برگزارکننده این بازی‌ها معرفی کرده و احتمال می‌رود نفرات دیگری هم به این فهرست اضافه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله ۴ ماه مانده تا بیستمین دوره بازی های آسیایی، کمیته ملی المپیک فهرست اولیه (لانگ لیست) خود را برای این بازی ها اعلام کرده است.

این فهرست متشکل از ۲۵۰۰ نفر شامل ورزشکار، اعضای کادر فنی، تیم پزشکی و رسانه است که در اختیار کمیته برگزاری بازی ها قرار داده شده است. این احتمال وجود دارد که طی روزهای آینده هم نفرات دیگری به این فهرست اضافه شوند.

ترکیب نهایی کاروان ایران برای بازی های آسیایی از فهرست اولیه انتخاب خواهد شد.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا برگزار خواهد شد.

