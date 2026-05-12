به گزارش خبرنگار مهر، کمیته ملی المپیک که پیش از این اخذ فهرست اولیه رشته های اعزامی به بازی های آسیایی برای قرار دادن اسامی آنها در «لانگ لیست» کاروان ایران را در دستور کار داده بود، این روند را با اضافه کردن نام بازیکنان و اعضای کادر فنی پیشنهادی برای تیم فوتبال امید نهایی کرد.

بعد از انتخاب حسین عبدی به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید، از طرف فدراسیون فوتبال ۷۳ نفر در قالب بازیکن و مربی و سرپرست به عنوان فهرست اولیه این تیم به کمیته ملی المپیک معرفی شدند تا پروسه ثبت نام آنها برای بازی های آسیایی انجام شود.

با اضافه شدن نام این نفرات، پرونده لانگ لیست کمیته ملی المپیک برای تشکیل کاروان اعزامی به بازی های آسیایی بسته شد. این فهرست متشکل از حدود ۳۰۰۰ ورزشکار است.

بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا و آیچی برگزار می شود. در این دوره بازی ها ورزشکاران شرکت کننده در ۴۳ رشته با هم رقابت می کنند.

کمیته ملی المپیک قصد دارد در تمام رشته های فعال در ورزش ایران که محدودیت اعزام به ویژه در بخش بانوان را ندارد، نماینده داشته باشد. بر همین اساس ثبت نام ورزشکاران لانگ لیست در قالب ۳۸ رشته انجام شده است.

قرار است ترکیب کاروان اعزامی به بیستمین دوره بازی های آسیایی با ۳۲۰ تا ۳۳۰ ورزشکار نهایی شود.

اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ است.