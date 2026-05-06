توقیف کامیونت حامل پفک نمکی در سرایان؛ ۸۱۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ نصراله طاهری اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان سرایان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کامیونت، مقدار۸۱۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی را که بصورت ماهرانه زیر بار پفک نمکی جاساز شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان افزود: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم را دستگیر کردند که متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.