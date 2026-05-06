  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

توقیف کامیونت حامل پفک نمکی در سرایان؛ ۸۱۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد

توقیف کامیونت حامل پفک نمکی در سرایان؛ ۸۱۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان سرایان گفت: مأموران در بازرسی از یکدستگاه کامیونت، مقدار ۸۱۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع که بصورت ماهرانه زیر بار پفک نمکی جاساز شده بود کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ نصراله طاهری اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان سرایان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از کامیونت، مقدار۸۱۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی را که بصورت ماهرانه زیر بار پفک نمکی جاساز شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان افزود: مأموران در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم را دستگیر کردند که متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6821699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها