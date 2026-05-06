کاهش بدهی های وزارت بهداشت به شرکت های دارویی و تجهیزات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی مجد، با اشاره به تشدید روزافزون محدودیت‌های اقتصادی و عملیاتی در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، خاطرنشان کرد: عبور از این شرایط تنها با تکیه بر خرد جمعی و هم‌افزایی مدیریتی میسر خواهد بود.

وی تأکید کرد: شرایط فعلی پیچیده است و روزبه‌روز نیز دشوارتر می‌شود، بنابراین حل مشکلات نیازمند کار تیمی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای است.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، با تأکید بر جایگاه برنامه‌محوری در نظام پایش و راهبری، افزود: شاخص‌های ارزیابی باید به گونه‌ای طراحی شوند که خروجی آن‌ها کاملاً ملموس و قابل سنجش باشد. بر این اساس، تبادل تجربیات بین استان‌های عضو کلان‌منطقه یک به دلیل تشابه چالش‌ها، می‌تواند نقش راهبردی در تسریع فرآیند تصمیم‌گیری و رفع موانع اجرایی ایفا کند.

شهابی مجد گفت: تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از گره‌های عملیاتی به مدیریت منابع انسانی بازمی‌گردد و این موضوع به‌طور مستقیم بر بهینه‌سازی منابع فیزیکی و زیرساختی تأثیرگذار است. در کنار آن، فرآیندهای تخصیص و انتقال ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در تأمین پایدار اقلام سلامت، نیازمند بازنگری و تسهیل‌گری هماهنگ بین دستگاه‌های مرتبط است.

وی با اشاره به موضوع بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، ادامه داد: کاهش این تعهدات مالی در دستور کار جدی سازمان غذا و دارو قرار دارد. بر اساس آخرین آمار، در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد و در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۰ درصد از این بدهی‌ها تسویه شده است.

شهابی مجد تأکید کرد: اعتبارات تخصیص‌یافته به معاونت‌های غذا و دارو باید به‌طور کامل جذب شود و اولویت هزینه‌کرد، پرداخت بدهی‌های دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات آنها باشد نه موارد غیرضروری.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: در بخش مالی و از مجموع اعتبارات، تاکنون حدود ۱۹ همت هزینه شده و بالغ بر ۵ همت نیز در حساب‌های سازمان غذا و دارو موجود است. کالاهای تأمین شده نیز که بخشی از آنها در شرایط بحرانی اخیر جهت رفع نیاز بازار توزیع شد، از طریق چرخه بازگشت نقدینگی از شرکت‌های پخش، مجدداً به حساب‌های رابط واریز می‌شود تا پایداری مالی پروژه حفظ شود.

شهابی مجد، یکی از حلقه‌های مفقوده در زنجیره تأمین که مورد تأکید ویژه وزیر بهداشت نیز قرار گرفته است، حل‌ و فصل مسئله ترناور انتقال و توزیع دارو و تجهیزات دانست و گفت: بر همین اساس، قول داده شده تا با هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و نظارت دقیق بر فرآیندهای تأمین و توزیع، از هرگونه انباشت کالا در مبادی ورودی جلوگیری شود.