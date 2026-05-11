به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسنی با اشاره به اهمیت شناسایی نشتی‌های پنهان در شبکه‌های توزیع آب، اظهار کرد: عملیات نشت‌یابی شبکه توزیع آب در شهرستان همدان با هدف کاهش هدررفت آب، پیشگیری از شکستگی خطوط و ارتقای پایداری شبکه آبرسانی در سال ۱۴۰۵ به طور جدی در حال اجرا است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، عملیات نشت‌یابی در ۴۵ نقطه از شهر همدان با موفقیت انجام شده است.

حسنی در پایان ادامه داد: این اقدامات با هدف بررسی دقیق وضعیت شبکه، جلوگیری از وقوع احتمالی شکستگی خطوط لوله و در نهایت کاهش قابل توجه هدررفت آب صورت می‌گیرد.