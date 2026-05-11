  1. استانها
  2. همدان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

اجرای عملیات نشت‌یابی در ۴۵ نقطه از شبکه توزیع آب همدان

اجرای عملیات نشت‌یابی در ۴۵ نقطه از شبکه توزیع آب همدان

همدان- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان همدان از اجرای عملیات نشت‌یابی در ۴۵ نقطه از شبکه توزیع آب این شهر از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حسنی با اشاره به اهمیت شناسایی نشتی‌های پنهان در شبکه‌های توزیع آب، اظهار کرد: عملیات نشت‌یابی شبکه توزیع آب در شهرستان همدان با هدف کاهش هدررفت آب، پیشگیری از شکستگی خطوط و ارتقای پایداری شبکه آبرسانی در سال ۱۴۰۵ به طور جدی در حال اجرا است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، عملیات نشت‌یابی در ۴۵ نقطه از شهر همدان با موفقیت انجام شده است.

حسنی در پایان ادامه داد: این اقدامات با هدف بررسی دقیق وضعیت شبکه، جلوگیری از وقوع احتمالی شکستگی خطوط لوله و در نهایت کاهش قابل توجه هدررفت آب صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6826672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها