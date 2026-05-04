آغاز گازرسانی به شهرستان مهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ سید محمود هاشمی از آغاز عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به شهر مهرستان و ۲۰ روستای تابعه خبر داد و افزود: اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این پروژه حدود یکهزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به جزئیات فنی طرح اظهار کرد: در چارچوب این پروژه، ۳۰ کیلومتر خط تغذیه، ۳۰۰ کیلومتر شبکه پلیاتیلن و ۴ ایستگاه تقلیل فشار گاز احداث خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان، اجرای کامل طرح گازرسانی شهرستان مهرستان تا اوایل سال آینده به پایان میرسد و پس از آن شهر و روستاهای مورد هدف از نعمت گاز طبیعی بهرهمند خواهند شد.
هاشمی ادامه داد: طراحی و مطالعات گازرسانی به ۱۴ روستا در حوزه شهرستان سراوان شامل سراوان، سیب و سوران و مهرستان نیز در دست اجراست و پیشبینی میشود تا هفته دولت امسال عملیات اجرایی آنها نیز صورت گیرد.
وی تاکید کرد: هدف از اجرای این پروژهها، تسریع در تحقق عدالت انرژی، بهبود کیفیت زندگی مردم و حمایت از توسعه اقتصادی مناطق جنوب شرق کشور است.
شهرستان مهرستان با دارا بودن چهار دهستان، ۲ بخش مرکزی و یک شهر در جنوب شرق زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان است.
