۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

آغاز گازرسانی به شهرستان مهرستان

مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان گفت: با هدف توسعه زیرساخت‌های انرژی در استان، عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به شهرستان مهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ سید محمود هاشمی از آغاز عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به شهر مهرستان و ۲۰ روستای تابعه خبر داد و افزود: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه حدود یک‌هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به جزئیات فنی طرح اظهار کرد: در چارچوب این پروژه، ۳۰ کیلومتر خط تغذیه، ۳۰۰ کیلومتر شبکه پلی‌اتیلن و ۴ ایستگاه تقلیل فشار گاز احداث خواهد شد.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان، اجرای کامل طرح گازرسانی شهرستان مهرستان تا اوایل سال آینده به پایان می‌رسد و پس از آن شهر و روستاهای مورد هدف از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

هاشمی ادامه داد: طراحی و مطالعات گازرسانی به ۱۴ روستا در حوزه شهرستان سراوان شامل سراوان، سیب و سوران و مهرستان نیز در دست اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا هفته دولت امسال عملیات اجرایی آن‌ها نیز صورت گیرد.

وی تاکید کرد: هدف از اجرای این پروژه‌ها، تسریع در تحقق عدالت انرژی، بهبود کیفیت زندگی مردم و حمایت از توسعه اقتصادی مناطق جنوب شرق کشور است.

شهرستان مهرستان با دارا بودن چهار دهستان، ۲ بخش مرکزی و یک شهر در جنوب شرق زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان است.

طیبه بیات

