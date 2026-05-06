ضرورت ارائه راهکارهای عملیاتی برای امنیت غذایی در شرایط بحران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نشست و بازدید تخصصی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فناورانه دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان (پردیس ابوریحان) دانشگاه تهران متعاقب دستور مقام عالی معاونت، با حضور ارژنگ جوادی، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان غذا و کشاورزی، حسین رضایی‌زاده، دبیر ستاد علوم و فناوری‌های گیاهان دارویی و طب سنتی و میزبانی غلامعباس اکبری، رئیس دانشکده و جمعی از مدیران گروه های تخصصی و اعضای هیئت علمی برگزار شد.

در این نشست، اکبری ضمن اشاره به موقعیت ممتاز پاکدشت به عنوان قطب کشاورزی و دامپروری استان تهران، از تغییر مأموریت دانشکده از حوزه صرفاً آموزشی-پژوهشی به سمت فناوری، نوآوری و امنیت غذایی خبر داد. اساتید دانشکده به ارائه دستاوردهای تجاری‌شده و نیمه‌تجاری از جمله تولید در محیط‌های کنترل شده، خشک‌میوه‌های فناورانه، بذور هیبرید و مقاوم، واکسن‌ها و کیت‌های تشخیص دامی پرداختند که برخی از آنها برای نخستین بار در کشور تولید شده است.

یکی از برجسته‌ترین زیرساخت‌های دانشکده، «مرکز فناوری تولید محصول در محیط‌های کنترل شده» شامل آزمایشگاه نوروفتوسنتز، کارخانه گیاهی کشت بافت تجاری، گلخانه‌های مدرن و سایه‌بان‌های پیشرفته است. برای احداث این مرکز تاکنون هزینه‏های زیادی شده و برای تکمیل و توسعه فازهای بعدی نیازمند حمایت‌های بیشتر است.

گفتگوهای تخصصی و راهکارهای حمایتی

جوادی ضمن تشریح همه ظرفیت‌های حمایتی معاونت علمی علاوه بر تسهیلات حمایتی شامل اعتبار مالیاتی تحقیقاتی، تبصره ۱۸ قانون بودجه و گرنت‌های فناوری، به اعضای هیئت علمی توصیه کرد: اعضای هیات علمی درخواست‌های خود را از طریق بنیاد علم ایران و در صورت ثبت و ایجاد شرکت به ستادها ارائه دهند. او همچنین خواستار مشارکت فکری در ارائه راهکارهای عملیاتی برای امنیت غذایی کشور در شرایط بحران شدند.

رضایی‌زاده نیز با اشاره به توانمندی دانشکده در حوزه گیاهان دارویی، پیشنهاد راه‌اندازی هسته‌های تجاری توسط اعضای هیئت علمی و ارائه خدمات تحقیقاتی قراردادی (CRO) در زمینه‌های آنالیز، فرمولاسیون و آزمون‌های زیستی را مطرح کرد.

پس از جلسه، بازدیدکنندگان از آزمایشگاه‏‌ها، مرکز فناوری تولید در محیط‌های کنترل شده، مرکز کشت بافت، گلخانه‌های مدرن، باغ مادری خشک‌میوه و سایر مزرعه بازدید کردند. بسیاری از این زیرساخت‌ها برای اولین بار در کشور ایجاد شده است.