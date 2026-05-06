به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، محققان معتقدند این «مینی پلوتو» یکی از کوچک ترین اجسام منظومه شمسی است اما اتمسفر آن با نیروی گرانشی محدود شده است. مشخص شد سیاره مذکور از کنار سیاره نپتون گذر کرده است و همین امر چشم انداز محققان درباره سیاره های کوچک در منظومه شمسی را تغییر می دهد.

پیش از این سیاره کوتوله پلوتو تنها جسم آسمانی شناخته شده فراتر از نپتون بود بود که اتمسفر داشت.

اما اکنون اتمسفری دور یک سیاره دیگر که در واقع یک گلوله یخی کیهانی با قطر حدود ۵۰۰ کیلومتر که مشهور به ۲۰۰۲XV۹۳(۶۱۲۵۳۳)شده، رصد شده است. به این ترتیب سیاره مذکور حتی از پلوتو که قطر آن ۲۳۷۰ کیلومتر است نیز کوچک تر به حساب می آید.

اتمسفر اندک این سیاره پنچ تا ۱۰ میلیون بار نازک تر از زمین است و منشا آن هنوز مشخص نیست. محققان معتقدند اتمسفر این جسم آسمانی احتمالا مملو از متان، نیتروژن یا منوکسید کربن است.

«کو آریماتسو» مدیر رصدخانه اخترشناسی «ایشیگاکیجیما» مولف ارشد پژوهش می گوید: این کشف نشان می دهد برخلاف تصورات پیشین، برخی از اجسام یخی کوچک در خارج از منظومه شمسی کاملا غیر فعال یا بدون تغییر نیستند.

یکی دیگر از محققان پروژه در این باره افزود:باور کلی بر این بود که اتمسفر دور چنین شی آسمانی کوچکی وجودد ندارد. اما تحقیق ما نشان می دهد حتی در یک سیاره دور دست و سرد، دینامیک هایی وجود دارد که هنوز رصد نکرده ایم.

«کو آریماتسو» نیز در ادامه گفت: این کشف دیدگاه ما از سیاره های کوچک در منظومه شمسی را متحول می کند. این یافته دیدگاه عمومی درباره آنکه وجود اتمسفر به سیارات بزرگ، سیاره های کوتوله و برخی قمرهای بزرگ محدود است را به چالش می کشد.