ستاره دنباله دار از یک مکان سرد به منظومه شمسی نفوذ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، ستاره شناسان کمتر از یک سال قبل ستاره دنباله داری را کشف کردند که به منظومه شمسی تعلق نداشت. هرچند هنوز مشخص نیست این شی جسم میان ستاره ای که ۳I/ATLAS نام دارد، از کجا آمده اما گروهی از پژوهشگران دانشگاه میشیگان به چشم انداز جدیدی درباره مکان تولد آن دست یافته اند. آنها معتقدند مکان تولد ستاره دنباله مذکور بسیار سردتر از منظومه شمسی بوده است.

براساس یافته های جدید۳I/ATLAS غنی از نوع خاصی از آب حاوی دوتریم است. «لوییس سالازار مانزانو» پژوهشگر ارشد تحقیق در این باره می گوید: مشاهدات ما حاکی از آن است که شرایط منجر به تشکیل منظومه شمسی بسیار متفاوت از شیوه تکامل منظومه های سیاره ای دیگر در بخش های مختلف کهکشان راه شیری است.

آب از دو عنصر هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است. اما مولکول های معمول آب اتم های هیدروژن یک پروتون در هسته خود دارند. در آبی که در ستاره دنباله دار مشاهده شده، نرخ بالایی از مولکول های آب حاوی دوتریم هستند. این شکلی از هیدروژن همراه تعداد پروتون استاندارد همراه یک نوترون است. اشکال سنگین تر آب نیز روی زمین وجود دارند اما مقدار آنها بسیار کمتر از چیزی است که در ۳I/ATLAS مشاهده شده است.

سالازار مانزانو در این باره می افزاید: مقدار دوتریم با توجه به هیدروژن معمولی در آب بسیا بالاتر از چیزی است که قبلا در منظومه‌های سیاره‌ای و دنباله‌دارهای سیاره‌ای رصد شده است.

در واقع نسبت دوتریم در آب موجود درشی آسمانی مذکور ۳۰ بار بیشتر از هر دنباله دار دیگر در منظومه شمسی و ۴۰ بار بیشتر از مقداری است که در آب اقیانوس های زمین یافت می شود.

این نسبت ها نشان می دهند شرایط محیطی هنگام تشکیل ستاره دنباله دار مذکور چگونه بوده است. این دانش به محققان امکان می دهد مکان تولد۳I/ATLAS را با شرایط منظومه شمسی در زمان تشکیل سیارات و دنباله دارها مقایسه کنند.

این نتایج به طور خاص نشان می دهند ۳I/ATLAS از نقطه ای سردتر و با سطح تشعشعات پایین تر آمده است.