تلسکوپ جیمز وب به طور مستقیم سطح یک سیاره را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، سوژه خارج از منظومه شمسی تلسکوپ جیمز، LHS۳۸۴۴b یا یک ابر زمین است که ۳۰ درصد برزگتر از سیاره خاکی به حساب می آید و در فاصله حدودا ۵۰ سال نوری از ما قرار دارد.

این پژوهش برخلاف دیگر تحقیقاتی که روی سیارات خارج از منظومه شمسی انجام می شود و روی اتمسفر تمرکز می کند، گرمای خارج شده از سطح سیاره را تحلیل می کند.

یافته های تحقیق حاکی از سیاره ای تاریک و بدون هوا مشابه عطارد است. به گفته محققان این نوع تفسیر مستقیم از یک زمین شناسی یک سیاره نشان دهنده گامی جدید در کشف ماهیت سیارات دیگر است.

لورا کریدبرگ از «انستیتو اخترشناسی مکس پلانک» در آلمان در بیانیه ای در این باره نوشت: با توجه به حساسیت و دقت تلسکوپ فضایی جیمز وب می توان نوری که به طور مستقیم از سطح سیاره صخره ای دور دست ساطع می شود را دید. ما یک صخره تاریک، داغ و لم یزرع و عاری از هر گونه اتمسفری را می بینیم.

سیاره LHS۳۸۴۴b در سال ۲۰۱۹ میلادی کشف شده و دور یک ستاره کوتوله سرخ و سرد مدار می زند. مدار این سیاره ۱۱ ساعت طول می کشد و به طور قفل کشندی(Tidal Locking) قرار دارد. قفل کشندی یک پدیده نجومی است که در آن یک جسم آسمانی همیشه یک روی خود را به جرم دیگر نشان می دهد.

به گفته محققان دمای سمت روز سیاره به حدود ۷۲۵ درجه سلیوس می رسد.