ضرورت بررسی معضلات بازپرداخت بدهی بیمه ها و شرکت های تولیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، عباس مهدیزاده، با اشاره به روند جاری نظارت و پشتیبانی در سطح استان‌ها، افزود: قرار نیست موضوع یا اولویت جدیدی مطرح شود بلکه تمرکز اصلی بر پیگیری و ساماندهی همان مباحث کلیدی است که پیش از این تعریف شده و در دستور کار مناطق قرار دارد.

وی تصریح کرد: مناطق و معاونت‌های غذا و دارو باید با نگاه کارشناسی نسبت به احصا و پایش موضوعات مهم در حوزه‌های مختلف فرآورده‌های سلامت، اقدام کنند و با تحلیل داده‌های موجود زمینه را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم آورند؛ چرا که پویایی نظام سلامت در گرو شناخت عمیق از نیازهای بومی و منطقه‌ای است.

مهدیزاده خاطرنشان کرد: وظیفه ذاتی و محوری شبکه غذا و داروی کشور تأمین رضایتمندی ذی‌نفعان از طریق دسترسی پایدار و عادلانه به کالاهای سلامت‌محور است و این مهم تنها با رفع گره‌های اجرایی و نظارتی محقق می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌های مالی و گردش وجوه در شبکه تأمین، افزود: معضلات مرتبط با بازپرداخت بیمه‌ها و نقدینگی شرکت‌های تولیدی و پخش باید به صورت ساختاریافته بررسی شود، فعالان بخش خصوصی و صنعتگران سلامت انتظار دارند دستگاه ناظر با تسهیل‌گری هدفمند موانع را کاهش دهد و ما نیز متعهدیم در چارچوب اختیارات به حل این مسائل کمک کنیم.

مهدیزاده با تأکید بر واقع‌بینی در برنامه‌ریزی‌ها، خاطرنشان کرد: مدیریت چالش‌ها باید متناسب با ظرفیت‌های ملی و شرایط اقتصادی کشور باشد و از تعهدات فراتر از توان اجرایی پرهیز شود تا اقدامات انجام شده پایدار بماند و در نهایت خدمت‌رسانی باکیفیت به مردم محقق گردد.