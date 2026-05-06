ادوات صید غیرمجاز در بوشهر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از منابع آبزیان و اجرای طرح‌های کنترلی اسکله‌های صیادی، یک فروند لنج صیادی با شماره ثبت معلوم که در اسکله صیادی جلالی مستقر و در حال بارگیری بود، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از مشاهده بارگیری ادوات مشکوک و با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی، شناور مذکور مورد بازرسی قرار گرفت که در جریان آن یک جفت تخته صید ترال به‌ عنوان ادوات غیرمجاز صیادی کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر تصریح کرد: در این خصوص پرونده تخلف برای شناور متخلف تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است. همچنین پرونده مربوطه برای طرح در کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی تنظیم و ارسال گردید.

یگان حفاظت منابع آبزیان با هرگونه صید غیرمجاز و مخرب منابع دریایی با جدیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.