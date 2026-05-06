۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

ادوات صید غیرمجاز در بوشهر کشف شد

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از کشف و توقیف یک جفت تخته صید ترال از یک فروند لنج صیادی در اسکله صیادی جلالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای صیانت از منابع آبزیان و اجرای طرح‌های کنترلی اسکله‌های صیادی، یک فروند لنج صیادی با شماره ثبت معلوم که در اسکله صیادی جلالی مستقر و در حال بارگیری بود، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از مشاهده بارگیری ادوات مشکوک و با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی، شناور مذکور مورد بازرسی قرار گرفت که در جریان آن یک جفت تخته صید ترال به‌ عنوان ادوات غیرمجاز صیادی کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر تصریح کرد: در این خصوص پرونده تخلف برای شناور متخلف تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است. همچنین پرونده مربوطه برای طرح در کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی تنظیم و ارسال گردید.

یگان حفاظت منابع آبزیان با هرگونه صید غیرمجاز و مخرب منابع دریایی با جدیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6821792

