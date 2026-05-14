حضور نمایندگان شمشیربازی ایران در جام جهانی مصر از ۴ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شمشیربازی جام جهانی مصر از اول خرداد با برگزاری دیدارهای انفرادی آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

علی پاکدامن، نیما آقایی، محمد فتوحی، طاها کارگرپور، پارسا پورسلمان، احمدرضا شهمیری و نیما زاهدی ۷ شمشیربازی هستند که تا به امروز برای حضور در این جام ثبت نام شده اند. از این جمع، پاکدامن که در آمریکا پیگیر تمریناتش است از آنجا راهی مصر می شود و سفر دیگر ملی پوشان به این کشور هم از ایتالیا انجام می شود. آنها از یک ماه پیش در کمپ بین المللی این کشور حضور دارند.

البته محمد فتوحی که به دلیل عدم صدور ویزا از حضور در کمپ بین المللی ایتالیا بازماند، در ترکیه به سر می برد و قرار است در صورت دریافت ویزا از آنجا به هم تیمی هایش در مصر ملحق شود.

علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون هم در محل برگزاری جام جهانی حاضر می شود تا در راستای رایزنی های انجام شده با کریستین بائو برای همکاری با این مربی فرانسوی، دیداری با او داشته باشد. او از تهران راهی مصر می شود.