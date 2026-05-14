  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

حضور نمایندگان شمشیربازی ایران در جام جهانی مصر از ۴ کشور

حضور نمایندگان شمشیربازی ایران در جام جهانی مصر از ۴ کشور

شمشیربازی ایران در حالی برای حضور در جام جهانی مصر اقدام کرده که نمایندگانش از ۴ کشور راهی محل برگزاری این جام خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شمشیربازی جام جهانی مصر از اول خرداد با برگزاری دیدارهای انفرادی آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

علی پاکدامن، نیما آقایی، محمد فتوحی، طاها کارگرپور، پارسا پورسلمان، احمدرضا شهمیری و نیما زاهدی ۷ شمشیربازی هستند که تا به امروز برای حضور در این جام ثبت نام شده اند. از این جمع، پاکدامن که در آمریکا پیگیر تمریناتش است از آنجا راهی مصر می شود و سفر دیگر ملی پوشان به این کشور هم از ایتالیا انجام می شود. آنها از یک ماه پیش در کمپ بین المللی این کشور حضور دارند.

البته محمد فتوحی که به دلیل عدم صدور ویزا از حضور در کمپ بین المللی ایتالیا بازماند، در ترکیه به سر می برد و قرار است در صورت دریافت ویزا از آنجا به هم تیمی هایش در مصر ملحق شود.

علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون هم در محل برگزاری جام جهانی حاضر می شود تا در راستای رایزنی های انجام شده با کریستین بائو برای همکاری با این مربی فرانسوی، دیداری با او داشته باشد. او از تهران راهی مصر می شود.

کد مطلب 6829181

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه