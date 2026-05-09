به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شمشیربازی جام جهانی مصر از اول خرداد با برگزاری دیدارهای انفرادی آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

شمشیربازی ایران با ۷ بازیکن در این جام شرکت خواهد داشت. پیش از این نیما آقایی، محمد فتوحی، طاها کارگرپور، پارسا پورسلمان، احمدرضا شهمیری و نیما زاهدی برای حضور در این جام رجیستری شده بودند اما فدراسیون شمشیربازی اخیرا نام علی پاکدامن را هم وارد فهرست بازیکنان ایرانی شرکت کننده در جام جهانی مصر کرده است.

این در حالی است که علی پاکدامن بعد از رقابت های گرندپرس تونس، در اردوها و اعزام های تیم ملی شمشیربازی غیبت داشت.

نام پاکدامن در فهرست اولیه (لانگ لیست) بازی های آسیایی ۲۰۲۶ هم قرار دارد.