وضعیت مبهم پاکدامن برای بازی های آسیایی/ شرایط خروج از آمریکا را ندارد

محسن وحدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با مسابقات شمشیربازی گرند پری که باحضور تنها یک نماینده از ایران (محمد فتوحی) برگزار شد، عملکرد این نماینده، شرایط حضور در رقابت های جام جهانی مصر و وضعیت علی پاکدامن برای این جام و همچنین بازی های آسیایی ناگویا توضیح داد.

دلیل اعزام محمد فتوحی به گرندپری کره جنوبی

وی در رابطه با اعزام تنها یک نماینده به رقابت های گرندپری کره جنوبی گفت: گرند پری فقط در بخش انفرادی برگزار می شود، فدراسیون شمشیربازی هیچ زمان در این رقابت ها با تیم کامل حضور نداشته است. کمااینکه پیش از این هم علی پاکدامن به این رقابت ها اعزام می شد. برای این دوره هم تصمیم به اعزام حداقلی گرفته شد و با در نظر اینکه دیگر ملی پوشان در ایتالیا پیگیر تمرینات بودند، در مورد محمد فتوحی که در ایران بود، برای اعزام به جمع بندی رسیده شد.

عملکردش با توجه به شرایطش قابل قبول بود

دبیر فدراسیون شمشیربازی در مورد عملکرد محمد فتوحی که با حذف در مرحله مقدماتی همراه بود، فتوحی چندماه با مصدومیتی مواجه بود که باعث استراحت اجباری اش بعد از مسابقات قهرمانی جهان شد. او با این شرایط در بازیهای کشورهای اسلامی حاضر شد اما بعد از آن بازی ها، در هیچ رویداد دیگری حاضر نشد تا به وضعیت آسیب دیدگی اش رسیدگی شود. در واقعا گرند پری اینچئون اولین رویداد بعد از آسیب دیدگی چندماهه فتوحی بود و با در نظر گرفتن این موضوع، عملکردش رضایت بخش بود.

دلیل عدم حضور پاکدامن در گرندپری کره جنوبی

دبیر فدراسیون شمشیربازی همچنین در مورد عدم اعزام علی پاکدامن به این دوره رقابت های گرندپری کره جنوبی که به جای سئول در اینچئون برگزار شد، خاطرنشان کرد: این بازیکن با توجه به شرایطی که دارد، نتوانست ویزای کره جنوبی را دریافت کند. فدراسیون برای او اقدامات لازم برای صدور ویزا را انجام داد اما به نتیحه نرسید.

تشریح روند طی شده برای ویزای کره جنوبیِ پاکدامن

سیستم نوبت دهی وقت سفارت در دالاس محل اقامت علی پاکدامن، پر بود و در واقع امکان گرفت وقت سفارت در این شهر وجود نداشت. با ادامه پیگیری ها، برای نزدیک ترین شهر (هیوستون) وقت سفارت برای ۲۳ آوریل موجود و پاکدامن اطلاع رسانی شد. او ابتدا گفت که در این تاریخ برای مسابقات به ویرجینیا سفر می کند و امکان حضور در سفارت را ندارد، بنابراین مقرر شد در ویرجینیا و در بازه بین ۲۳ تا ۲۸ آوریل یا برای دالاس در تاریخ ۲۸ آوریل وقت سفارت گرفته شود. این در حالی بود که برای ۲۹ آوریل رزرو بلیت انجام شده بود و به همین دلیل عملا تاریخ ۲۸ آوریل برای حضور در سفارت کره در آمریکا بی فایده بود. در این راستا ۲۳ آوریل با علی پاکدامن تماس گرفته شد تا برای حضور در سفارت آمریکا در ویرجینیا هماهنگی کنیم که متوجه شدیم رقابت هایش کنسل شده و اصلا به سفر نرفته است. در نهایت هم وقت سفارت پاکدامن، نه توسط فدراسیون بلکه از طریق یکی از هم باشگاهی های کره ای اش برای ۲۸ آوریل یعنی ۲۴ ساعت قبل از زمان رزرو شده بلیت دریافت شد.

اعزام شمشیربازان به جام جهانی مصر از ایتالیا

وحدانی در مورد جام جهانی مصر که حدود یک ماه دیگر برگزار می شود و چگونگی حضور نمایندگان ایران در این جام گفت: محمد فتوحی، طاها کارگرپور، نیما زاهدی، نیما آقایی، احمدرضا شهمیری و پارسا پورسلمان نفرات ثبت نام شده برای این جام هستند. آنها در ایتالیا همچنان پیگیر تمرینات شان هستند و در صورت مهیا شدن شرایط ویزایی، از همانجا عازم محل برگزاری مسابقات می شوند.

چرا نیما زاهدی به ترکیب بازگردانده شد؟

«نیما زاهدی در شرایطی برای جام جهانی مصر ثبت نام شده است که در فهرست اولیه برای سفر به ایتالیا و شرکت در جام جهانی پادووا و حضور در کمپ بین المللی حضور داشت اما لب مرز از ادامه سفر امتناع کرد و از تیم جدا شد. چرا دوباره در فهرست شرکت کنندگان قرار داده شده است؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: بازگشت نیما در آن شرایط به خاطر مسائل شخصی بود. روزهای آخر حمله صهیونی - آمریکایی به ایران بود که منزل نیما زاهدی دچار آسیب شد. شرایط سختی برای او پیش آمد و تصمیم گرفت به خاطر خانواده بازگردد. طی این مدت اما پیگیر تمریناتش بود؛ بنابراین برای جام جهانی مصر ثبت نام شده است. در صورتیکه ویزای او صادر شود، عازم ایتالیا می شود تا کنار دیگر بازیکنان تمریناتش را دنبال کند و در این جام هم شرکت کند.

ابهام در اعزام پاکدامن به مصر

دبیر فدراسیون شمشیربازی همچنین در مورد عدم ثبت نام علی پاکدامن برای جام جهانی مصر گفت: هنوز فرصت ثبت نام هست اما مشخص نیست که اعزام شود یا نه.

وضعیت مبهم پاکدامن برای ناگویا/ شرایط خروج از آمریکا را ندارد

«با این شرایط اصلا علی پاکدامن در فهرست شمشیربازی ایران برای بازی های آسیایی ناگویا قرار می گیرد؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفتک هیچ چیز مشخص و قطعی نیست، تصمیم گیری در این زمینه به شرایط بستگی دارد. با توجه به اتفاقات و ناهماهنگی های اخیر، احتمال می دهیم که پاکدامن به خاطر موضوع گرین کارت شرایط خروج از آمریکا را نداشته باشد و به همین دلیل نتوانسته باوجود اقدامات و هماهنگی های فدراسیون، برای ویزای محل برگزاری رقابت های اخیر اقدام کند. به خاطر این موضوع اصلا مشخص نیست در فهرست ما برای جام جهانی مصر و حتی ناگویا باشد یا نه.

باهر ارسباران مربیگری می کند

وحدانی همچنین در مورد فرزاد باهر ارسباران که در ترکیب شمشمیربازان در کمپ ایتالیا حضور دارد، گفت: او کنار محمد رهبری و زیر نظر بائو در حال مربیگری است.