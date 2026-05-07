دولت باید بر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی نظارت بیشتری کند

عباس پاپی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به افزایش بی‌رویه قیمت خودرو، اظهار کرد: موضوع خودرو یکی از دغدغه‌های جدی امروز مردم است. با توجه به اینکه بخش زیادی از سبد درآمدی خانوار به تأمین خودرو اختصاص دارد، هرگونه افزایش قیمت موجب تحمیل تورم زیادی بر خانوار می‌شود و عملاً قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: متأسفانه بخش خودروسازی ما، با وجود اینکه از کیفیت لازم برخوردار نیست، از حمایت‌های یک‌طرفه و انحصاری دولت برخوردار است. عملاً دولت با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات خودرو، مانع هرگونه ورود خودرو به بازار داخلی شده و این امر منجر به ایجاد یک بازار انحصاری به نفع تولیدکنندگان خودرو شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مسئله موجب شده است که خودروسازان ما انگیزه کافی برای افزایش کیفیت خودرو نداشته باشند و همچنین تمایلی به کاهش هزینه‌های تولید در آن‌ها شکل نگیرد. در نتیجه، خودروی بی‌کیفیت و گران تولید می‌شود و به مردم عرضه می‌گردد.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: از یک سو، مردم به دلیل محدودیت‌های موجود، تنها می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تهیه کنند. این وضعیت منجر به ایجاد یک بازار انحصاری شده که به نفع خودروسازان و به ضرر مردم تمام می‌شود. در این شرایط، حداقل انتظار از دولت این است که نظارت لازم را به‌طور جامع و دقیق بر صنعت خودروسازی اعمال کند؛ نظارتی که شامل تولید محصولات با کیفیت و استاندارد و همچنین کنترل قیمت‌ها باشد.

پاپی‌زاده با بیان اینکه متأسفانه شاهد افزایش مکرر قیمت‌ خودرو هستیم، گفت: در چند ماه گذشته، قیمت خودرو چندین بار افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی‌اش آن است که عملکرد دستگاه‌های ذیربط در نظارت بر صنعت خودروسازی مطلوب نیست.