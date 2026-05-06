۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

رئیس هیئت تکواندو لرستان انتخاب شد

خرم‌آباد - با برگزاری مجمع انتخابات، رئیس هیئت تکواندو لرستان انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت تکواندو استان لرستان صبح امروز چهارشنبه در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان لرستان برگزار شد.

در این مجمع، «افشاری آذر» سرپرست دبیری فدراسیون تکواندو، «فرهاد دیناروند» مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، سرگرد «بهرامی» رئیس بسیج ورزشکاران استان و جمعی از اعضای مجمع و پیش‌کسوتان این رشته حضور داشتند.

کاندیداهای این انتخابات «سید محمودرضا آهو قلندری»، «شهریار احمدی»، «علی حسینی»، «بهروز زینتی» و «امید شهبازی» بودند.

پس از اعلام برنامه‌های آتی کاندیداها و انصراف دو نفر از آنها، رقابت نهایی میان سایر نامزدها ادامه یافت.

در پایان، «شهریار احمدی» با کسب ۱۵ رأی از مجموع آرای مأخوذه و ۱۶ رأی، به‌عنوان رئیس جدید هیئت تکواندو لرستان انتخاب شد.

