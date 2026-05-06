۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

۴.۷ تن آرد غیرمجاز در ملارد توقیف شد

ملارد- سرپرست واحد بهداشت محیط ملارد، از کشف و پلمب یک کارگاه غیرمجاز فرآوری گندم این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه پوربابا،صبح چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و پلمب یک کارگاه غیرمجاز تولید فرآوری گندم در ملارد خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در پی رصد کارشناسان بهداشت محیط و با دستور دادستان شهرستان انجام شده است، توضیح داد: در این کارگاه، گندم به طور مستقیم به آرد تبدیل و سپس با همان آرد، نان تولید و پخت می‌شد.

سرپرست واحد بهداشت محیط ملارد افزود: در جریان این بازدید، بیش از ۴۷۰۰ کیلوگرم (۴.۷ تن) آرد توقیف و نمونه‌های آن برای انجام آزمایش‌های لازم به آزمایشگاه ارسال گردید.

پوربابا در پایان تأکید کرد که این واحد غیرمجاز بلافاصله پلمب شده و با متخلفان طبق قوانین برخورد قانونی خواهد شد.

