توقیف و معدوم سازی ۷۰۰ کیلوگرم مرغ فاسد در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه پوربابا،از کشف و معدومسازی ۷۰۰ کیلوگرم اسکلت مرغ فاسد در منطقه صفادشت خبر داد.

پوربابا در ادامه، اظهار کرد: به دنبال گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۹۰، بازرسان روز ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از یک واحد مرغ‌فروشی در صفادشت بازدید کردند و در جریان این بازرسی، ۷۰۰ کیلوگرم اسکلت مرغ غیرقابل مصرف و فاسد کشف و توقیف شد.

وی افزود: این محموله فاسد روز ۱۳ اردیبهشت ماه با هماهنگی اداره دامپزشکی بارگیری و جهت امحا به کشتارگاه منتقل و معدوم گردید.

مسئول واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان ملارد در پایان تأکید کرد: نظارت‌های بهداشتی مستمر و پیگیری گزارش‌های مردمی از اولویت‌های این شبکه به شمار می‌رود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.