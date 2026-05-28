۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

پلمب ۵ کافه در ملارد به دلیل تخلفات بهداشتی و استفاده از اتباع غیرمجاز

ملارد- سرپرست واحد بهداشت محیط ملارد از پلمب ۵ واحد کافه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه پوربابا،در جمع خبرنگاران، از پلمب ۵ واحد کافه در ملارد خبر داد و گفت: این واحدها به دلیل تخلفات متعدد بهداشتی، عرضه مواد غذایی غیرمجاز و استفاده از اتباع خارجی پلمپ شده‌اند.

وی با اشاره به کشف بیش از نیم تن مواد غذایی غیرمجاز در جریان بازرسی‌ها، افزود: نظارت بر فعالیت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و کافه‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.

سرپرست واحد بهداشت محیط ملارد در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق شماره ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.

