  استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

تخصیص اعتبار برای بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند

مرند- نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال برای احداث مرحله دوم بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی شهرستان مرند در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله حبیب‌زاده روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: امسال و در شرایط خاص اقتصادی کشور، با پیگیری‌های مستمر و رایزنی‌های فشرده، اعتباری کم‌سابقه برای تکمیل زیرساخت‌های درمانی منطقه جذب شده است.

وی در خصوص تفکیک منابع مالی اختصاص‌یافته به این پروژه افزود: مبلغ ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق ۸۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سه هزار میلیارد ریال نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی ماده ۵۶ (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) تأمین شده است.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت راهبردی توسعه زیرساخت‌های سلامت در این شهرستان خاطرنشان کرد: تأمین این میزان از منابع در فضای رقابتی و با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی در سطوح مختلف ملی بوده و نشان‌دهنده نگاه ویژه به ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان در منطقه است.

حبیب‌زاده اظهار کرد: عملیات اجرایی مرحله نخست بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند در مراحل پایانی قرار دارد و با تزریق این منابع جدید، روند احداث فاز دوم با سرعت و قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی یکی از دستاوردهای مهم در تأمین مالی این طرح را وابسته نبودن به فروش دارایی‌ها عنوان کرد و گفت: همه این اعتبارات یک‌هزار میلیارد تومانی بدون استفاده از ساز و کار مولدسازی تأمین شده و در این مسیر هیچ‌گونه واگذاری یا فروش اموال دولتی صورت نگرفته است.

