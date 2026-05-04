تخصیص اعتبار برای بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله حبیب‌زاده روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت: امسال و در شرایط خاص اقتصادی کشور، با پیگیری‌های مستمر و رایزنی‌های فشرده، اعتباری کم‌سابقه برای تکمیل زیرساخت‌های درمانی منطقه جذب شده است.

وی در خصوص تفکیک منابع مالی اختصاص‌یافته به این پروژه افزود: مبلغ ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق ۸۰۰ میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سه هزار میلیارد ریال نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی ماده ۵۶ (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) تأمین شده است.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت راهبردی توسعه زیرساخت‌های سلامت در این شهرستان خاطرنشان کرد: تأمین این میزان از منابع در فضای رقابتی و با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی در سطوح مختلف ملی بوده و نشان‌دهنده نگاه ویژه به ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان در منطقه است.

حبیب‌زاده اظهار کرد: عملیات اجرایی مرحله نخست بیمارستان ۳۰۴ تختخوابی مرند در مراحل پایانی قرار دارد و با تزریق این منابع جدید، روند احداث فاز دوم با سرعت و قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی یکی از دستاوردهای مهم در تأمین مالی این طرح را وابسته نبودن به فروش دارایی‌ها عنوان کرد و گفت: همه این اعتبارات یک‌هزار میلیارد تومانی بدون استفاده از ساز و کار مولدسازی تأمین شده و در این مسیر هیچ‌گونه واگذاری یا فروش اموال دولتی صورت نگرفته است.