خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سال‌های اخیر، افزایش جمعیت پشه‌ها و انتشار بوی نامطبوع در محدوده شاهدیه و زارچ به خصوص در اواخر بهار و فصل تابستان به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های محیط‌زیستی و بهداشتی شهروندان این مناطق تبدیل شده است.

ساکنان این مناطق بارها نسبت به حضور گسترده پشه‌ها در فصل گرم سال و همچنین انتشار بوی ناخوشایند اعتراض داشته‌اند و منشأ آن را پساب یزد می‌دادند که در حاشیه این مناطق شکل گرفته است.

گزیدگی‌های پشه که از هفته‌های اخیر به شدت در این مناطق به چالش اصلی حضور در اوای آزاد برای مردم مبدل شده است و و بوی نامطبوع که به زودی با گزم‌تر شدن هوا گریبان‌گیر مردم می‌شود آسایش مردم را مختل کرده و بعضاً موجب مشکلات پوستی و تنفسی برای برخی خانواده‌ها شده است.

با وجود پیگیری‌های متعدد مردمی در سال‌های متمادی، همچنان مشکل پشه و بوی نامطبوع برطرف نشده و درخواست‌های مکرر برای اقدام هماهنگ دستگاه‌های مسئول ادامه دارد. رسانه‌های استان نیز به‌صورت مستمر این موضوع را پوشش داده و بر لزوم ورود جدی‌تر نهادهای نظارتی تأکید کرده‌اند.

جمعیت پشه در محدوده تصفیه‌خانه تحت کنترل است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در واکنش به نگرانی‌های اخیر شهروندان شاهدیه و زارچ درباره افزایش پشه‌ها اظهار کرد: برنامه مبارزه با حشرات موذی از بهمن‌ماه آغاز شده و به‌صورت مستمر ادامه دارد.

جلال علمدار گفت: تمام مراحل حذف لاروها و سم‌پاشی روزانه در سه نوبت صبح، عصر و شب انجام می‌شود و بر اساس پایش‌های داخلی، جمعیت پشه در محدوده تصفیه‌خانه فاضلاب یزد «کاملاً تحت کنترل» است.

وی تأکید کرد: در بازدیدهای اخیر نمایندگان مجلس، شورا و فرمانداری زارچ، تمامی اقدامات انجام‌شده و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی به اطلاع مسئولان رسیده و تصفیه‌خانه با فاصله‌ای چند کیلومتری از منازل مسکونی فعالیت می‌کند.

علمدار افزود: تمام فرآیندهای بهره‌برداری و موضوعاتی نظیر کنترل جمعیت پشه‌ها در طول سال زیر نظر دستگاه‌های نظارتی پایش می‌شود.

وی با بیان اینکه منشأ اصلی طغیان پشه لزوماً تصفیه‌خانه نیست تصریح کرد: کانون‌های متعدد دیگری در منطقه مانند شهرک‌های صنعتی، کارخانه‌ها، فضاهای سبز، دامداری‌ها و آب‌های راکد نیز می‌توانند نقش مؤثری در افزایش جمعیت پشه داشته باشند.

علمدار خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای مقابله هماهنگ با این کانون‌ها شده و اعلام کرد آبفا برای هرگونه اقدام مشترک و ریشه‌ای آمادگی کامل دارد.





جوکار: انتقال کامل پساب یزد به بخش صنعت باید تسریع شود

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر نیز با اشاره به نگرانی‌های زیست‌محیطی اخیر در شاهدیه و زارچ گفت: منشأ افزایش پشه‌ها باید به‌صورت دقیق و کارشناسی احصا شود و نمی‌توان بدون بررسی میدانی، یک کانون خاص را عامل قطعی دانست.

محمدصالح جوکار ادامه داد: علاوه بر برکه‌های پساب، احتمال نقش‌آفرینی آب‌های راکد در برخی شهرک‌های صنعتی و سایر نقاط نیز باید بررسی شود و بازدیدهای دوره‌ای و سرزده برای پایش مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه پساب افزود: جلوگیری از رهاسازی پساب و واگذاری کامل آن به صنایع باید با جدیت دنبال شود، چراکه باقی‌ماندن بخشی از پساب در برکه‌ها می‌تواند زمینه بروز نگرانی‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را فراهم کند.

جوکار تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول از جمله آب منطقه‌ای و آبفا مکلف‌اند با برنامه‌ریزی دقیق، کل ظرفیت پساب را وارد چرخه مصرف صنعتی کنند.

نماینده مردم در مجلس همچنین بر تسریع در تکمیل شبکه فاضلاب شهری یزد، الزام سرمایه‌گذار به ایفای تعهدات مالی و به‌روزرسانی فناوری‌های تصفیه متناسب با افزایش ورودی فاضلاب در سال‌های آینده تأکید کرد و گفت: ارتقای فناوری و مدیریت دقیق بهره‌برداری، نقش کلیدی در کاهش بو و کنترل پیامدهای زیست‌محیطی خواهد داشت.

یکی از اهالی شهر شاهدیه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: گزیدگی‌های ناشی از پشه‌ها برای کوچک و بزرگ دردسرهای جدی ایجاد می‌کند، خارش و حساسیت پوستی بسیار آزاردهنده است.

علی میرجلیلی افزود: قطعا در روزهای آتی نیز با گرم‌تر شدن هوا، چالش بوی نامطبوع نیز افزوده می‌شود و عملاً نمی‌توانیم پنجره‌ها را باز بگذاریم تا گردش هوا صورت بگیرد و کولرها نیز بوی نامطبوع را به داخل اتاق می‌کشند و شرایط تلخ و ناگوار می‌شود.