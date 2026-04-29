به گزارش خبرگزاری مهر، فرگل صحاف روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز روانشناس در تبریز با بیان اینکه سلامت روان یکی از ارکان اصلی توسعه و رفاه اجتماعی است، اظهار کرد: جامعه‌ای می‌تواند به سطح مطلوبی از توسعه دست یابد که شهروندان آن از سلامت روانی مناسبی برخوردار باشند و گفت‌وگو و مشاوره را به عنوان راهکاری مؤثر برای حل مسائل زندگی بپذیرند.

وی با اشاره به ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، سازمان بهزیستی را متولی اصلی سلامت اجتماعی دانست و افزود: مأموریت‌های این سازمان پیوندی جدی با خدمات روان‌شناختی دارد و این خدمات هم در حوزه پیشگیری و هم در شناسایی عوامل خطر برای گروه‌های هدف از جمله معلولان، زنان، کودکان و مددجویان ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه از مجموع ۷۵۰ نفر کادر این سازمان در استان، حدود ۵۰ درصد را روانشناسان تشکیل می‌دهند، گفت: در حال حاضر نزدیک به هزار متخصص سلامت روان تحت نظارت بهزیستی فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۲۵۰ نفر در بخش دولتی و نزدیک به ۶۰۰ نفر در مراکز غیردولتی مشغول ارائه خدمات هستند.

صحاف همچنین از فعالیت ۱۷۷ مرکز مشاوره دولتی و غیردولتی در سطح استان خبر داد و افزود: این مراکز در سال گذشته در مجموع ۳۶ هزار و ۴۳۱ مورد مشاوره حضوری به شهروندان ارائه کرده‌اند.

وی در ادامه به عملکرد خطوط امدادی بهزیستی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۹ هزار و ۲۸۳ تماس با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی برقرار شد که از این میان، ۱۳ هزار و ۸۳۳ مورد به مداخلات تخصصی در بحران‌هایی مانند کودک‌آزاری، سالمندآزاری، همسرآزاری، افکار خودکشی و اختلافات خانوادگی منجر شد.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی همچنین از ثبت ۷۹ هزار و ۶۲۹ تماس موفق با سامانه ۱۴۸۰ «صدای مشاور» خبر داد و گفت: در این سامانه ۱۸ مشاور متخصص به صورت تلفنی و رایگان خدمات مشاوره‌ای برای مدیریت هیجانات و بهبود وضعیت روحی شهروندان ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به نقش روانشناسان در مواجهه با بحران‌هایی همچون زلزله، سیل و همه‌گیری کرونا افزود: فشارهای ناشی از بحران‌های مختلف می‌تواند سلامت روان افراد را تحت تأثیر قرار دهد و در این شرایط حضور مشاوران و روانشناسان در خطوط امدادی و مراکز مشاوره نقش مهمی در کاهش آسیب‌های روانی و افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها دارد.

در ادامه این مراسم، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به تغییر نگرش جامعه نسبت به خدمات روانشناسی گفت: در سال‌های اخیر اعتماد عمومی به روانشناسان افزایش یافته و مردم بیش از گذشته برای حل مسائل فردی و خانوادگی خود به مشاوران مراجعه می‌کنند.

مجید محمود علیلو افزود: پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه فرهنگ‌سازی و ترویج مشاوره در جامعه صورت گرفته و امروز مراجعه به روانشناس به عنوان یک نیاز جدی در میان شهروندان پذیرفته شده است.

وی با اشاره به ظرفیت مراکز ارائه خدمات روانشناسی در استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۷۰ مرکز دولتی و غیردولتی در آذربایجان‌شرقی در حوزه ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره فعالیت می‌کنند و خدمات تخصصی به شهروندان ارائه می‌دهند.