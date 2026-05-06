به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار ظهر چهارشنبه در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه رهبر شهید و پاسداشت مقام استاد شهید مطهری، با بیان اینکه تکریم خانواده‌های ایثارگران در اولویت قرار دارد، اظهار کرد: جایگاه خانواده شهدا در تمامی تقدیرها، گرامیداشت‌ها و پاسداشت‌ها از اولویت‌های اصلی خدمت هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با بیان اینکه این امر ردیف اول اهداف این حوزه است، افزود: جایگاه شهدا بخشی از مسئولیت اجتماعی و اخلاقی آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

انتخاب معاونان بر اساس تخصص نه نگاه سیاسی

وی در خصوص موضوع جابه‌جایی کارکنان با اشاره به اصل بومی‌گزینی، گفت: این تصمیمات صرفاً از سوی استان اتخاذ نمی‌شود. جابه‌جایی در دفترچه استخدامی لحاظ شده است و تابع ضوابط کلی است.

دستیار با بیان اینکه کیفیت‌بخشی به اداره، از اولویت‌های بسیار مهم آموزش و پرورش در مسیر مدیریت صحیح نیروها است، اظهار کرد: اقدامات لازم بر اساس دستورالعمل‌های مشخص و ضوابط انجام شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای نمایندگان در پیشبرد امور، نمایندگان را ابزاری قدرتمند برای پیشبرد اهداف آموزشی دانست و گفت: انتخاب معاونان باید بر اساس سابقه و تجربه مرتبط باشد و نباید صرفاً با نگاه سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. دستیار تصریح کرد که اگرچه ممکن است نقدهایی وجود داشته باشد، اما تخصص در زمینه‌های مرتبط، اولویت اصلی و مهم است.

خط قرمز آموزش و پرورش حفظ حرمت و شأن مکان‌های آموزشی

وی در خصوص ابلاغ فرد خاطی در کوچصفهان با اشاره به لزوم حفظ حرمت‌های نهاد آموزشی، اظهار کرد: این اقدام به دلیل شکسته شدن حرمت آموزش و پرورش و مکان‌های آموزشی صورت گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان با بیان اینکه مکان‌های آموزشی باید مورد احترام باشند، افزود: حفظ شأن آموزش و پرورش، خط قرمز این سازمان است و برخورد با موارد آسیب‌زا، اجتناب‌ناپذیر است.

دستیار با اشاره به زمان شروع امتحانات گفت: از ۹ خرداد آزمون‌ها اعلام شده است و فرآیند کیفیت‌بخشی برای پایه‌های غیر از ۱۱ و ۱۲ در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه احتمال دارد امور مربوط به طرح سؤال و... به استان‌ها واگذار شود، افزود: هدف اصلی، ارتقای سطح کیفی در تمامی مقاطع تحصیلی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان در خصوص امتحانات نهایی با اشاره به ۵ درصد پایه نهم، اظهار کرد: به دلیل انتخاب رشته، سوالات این پایه به صورت استانی طرح خواهد شد.

وی با بیان اینکه پایه ۱۱ و ۱۲ برای آمادگی کنکور و تأثیر معدل در کنکور هستند، افزود: حساسیت این مقاطع بسیار بالاست و گفته شده دو هفته پس از اعلام پایدار بودن کشور، امتحانات نهایی برگزار خواهد شد.

تداوم آموزش در شرایط بحرانی؛ استفاده از فضاهای باز و منابع آفلاین

دستیار با اشاره به شرایط کنونی جامعه، اظهار کرد: نحوه طراحی سوالات باید با شرایط موجود سازگاری داشته باشد.

وی با بیان اینکه برگزاری کلاس‌ها در فضای مجازی با کلاس حضوری متفاوت است، افزود: حضور فیزیکی بسیار تأثیرگذار است اما در شرایط جنگی جان افراد مهم‌تر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان حفظ جریان آموزشی در سخت‌ترین شرایط را ضروری دانست و گفت: با استفاده از بودجه‌بندی مشخص، دانش‌ آموزان می‌توانند از منابع آفلاین استفاده کنند.

وی با اشاره به استفاده معلمان از فضاهای باز مانند پارک‌ها، اظهار کرد: این اقدام هیچ منعی ندارد و یک اقدام جهادی محسوب می‌شود.

برخورد جدی با مدارس متخلف؛ شفافیت در شهریه مدارس غیردولتی

دستیار در خصوص مدارس متخلف با اشاره به ضرورت نظم، اظهار کرد: برخورد جدی با مدارس متخلف صورت می‌گیرد. نظارت بر عملکرد مدارس مستمر است و هیچ تخلفی بدون پاسخ نخواهد ماند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به شهریه مدارس غیردولتی، اظهار کرد: نرخ مصوب بر اساس امکاناتی نظیر هوشمندسازی، باشگاه و آزمایشگاه در سامانه ثبت می‌شود.

وی با بیان اینکه تمامی هزینه‌ها در سامانه ضبط شده است، افزود: شفافیت در شهریه با تجهیزاتی چون آزمایشگاه، هوشمندسازی مدرسه و امکانات فوق‌برنامه نیز در محاسبه نرخ شهریه لحاظ می‌شود.

گیلان جزو سه استان برتر در توزیع کتب درسی

دستیار با بیان اینکه استان گیلان جزء سه استان برتر در توزیع کتب درسی است، در خصوص ثبت‌نام با اشاره به باز بودن سامانه برای کتاب‌های درسی، اظهار کرد: فرآیند ثبت‌نام آغاز شده است، دریافت به‌موقع کتاب منوط به ثبت‌نام به‌موقع است و دانش‌آموزان باید سریع‌تر اقدام کنند.

وی با بیان اینکه جذب مربیان پیش‌دبستانی برای افراد قبل از سال ۱۳۹۲ امکان‌پذیر است، افزود: برای ورودی‌های جدید هنوز بخشنامه جدیدی صادر نشده است و شهریه پیش‌دبستانی در سامانه با توجه به امکانات و تجهیزات لحاظ می‌شود.