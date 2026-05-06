داوود رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژه جاده گردشگری چشمه زنه هفشجان که از سال گذشته آغاز شده، اظهار کرد: این پروژه پس از انجام جدولگذاری، سنگکاری و خاکریزی در سال گذشته، وارد فاز آسفالت شد و فاز نخست آن بهطور کامل اجرا شد. امسال نیز فاز دوم در حال انجام است و پیشبینی ما این است که ظرف مدت کوتاهی این بخش نیز به پایان برسد.
وی درباره اعتبارات تخصیصیافته توضیح داد: برای اجرای این پروژه از منابع داخلی شهرداری استفاده کردیم. از مجموع ۴۰ میلیارد تومان منابع داخلی، حدود ۱۰ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی شرکت نفت تأمین شده است. با این سطح از تأمین مالی، پیشبینی ما این است که کل پروژه تا سه ماه آینده بهطور کامل به اتمام برسد.
شهردار هفشجان با اشاره به اهمیت اجتماعی این طرح گفت: مردم نسبت به این منطقه حساسیت و تعلق خاطر ویژهای دارند و اجرای این پروژه دسترسی شهروندان را بسیار آسانتر میکند.
رشیدی در ادامه به پروژه موزاییک فرش و جدولکاری پیادهروهای این شهر اشاره کرد که اخیراً عملیات اجرایی آن آغاز شده است و گفت: این پروژه از ابتدای امسال شروع شده و اکنون حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. حدود ۲۰ درصد دیگر نیز در حال انجام است و روند کار رضایتبخش پیش میرود.
وی درباره طرحهای «شنبههای عمرانی» نیز توضیح داد: سال گذشته حدود ۴۰ پروژه عمرانی در قالب این طرح اجرا شد. امسال نیز اجرای پروژههای جدید در همین قالب آغاز شده و با جدیت ادامه دارد.
شهردار هفشجان در پایان تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که پروژهها طبق زمانبندی و با کیفیت مناسب به بهرهبرداری برسند تا شهروندان هرچه سریعتر از نتایج آن بهرهمند شوند.
