تشکیل پرونده قضایی برای مدیران لرستان در صورت ترک فعل و هر گونه کوتاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در جمع مدیران دستگاههای اجرایی لرستان با انتقاد شدید از برخی تخلفات رخداده، اظهار داشت: متأسفانه شاهد تغییر کاربریهای غیرقانونی هستیم که نشاندهنده ضعف نظارت متولیان امر است. این نهادها نباید اجازه دهند در شرایط حساس کنونی، سوءاستفادههایی ازایندست در شهرها صورت گیرد.
وی با اشاره به مواردی که افراد پس از تخریب، اقدام به ساختوساز غیرمجاز میکنند و در پاسخ به استعلامات، ادعای عدم اطلاع از وضعیت ملک دارند، افزود: این اقدامات، سوءاستفادههای آشکار در سطح شهر است که نیاز به برخورد قاطع دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با تأکید مجدد بر شرایط ویژه کشور، تصریح کرد: ما همچنان در جنگ هستیم و این وضعیت، هرگونه کمکاری و عادیانگاری را از سوی مدیران غیرقابلپذیرش میکند. دوران مماشات با مدیران کمکار سپری شده و لازم است همه با رویکردی جهادی، همچون سربازان در خط مقدم، به وظایف خود عمل کنند.
حسنوند از مدیران خواست تا بهجای دوری از محل خدمت، در کنار مجموعه خود حاضر بوده و پیگیر برنامههای ابلاغی کشوری و استانی باشند.
وی اعلام کرد: ازاینپس، در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی و ترک فعل در انجام وظایف قانونی توسط مدیران، بلافاصله پرونده قضایی تشکیل و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، تأکید کرد: باتوجهبه شرایط جنگی و حساسیت اوضاع، هرگونه قصور و کوتاهی در اجرای وظایف، خطقرمز دستگاه قضایی استان محسوب میشود و پیگیری خواهد شد.
