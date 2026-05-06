ابلاغ پیام قالیباف به خانواده پرستار شهیده

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، سید محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری مجلس به‌ همراه احمد نجاتیان، رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری و جمعی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همکاران شهیده راضیه عابدی با حضور در منزل ایشان با تقدیم پیام کتبی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، یاد و خاطر این شهیده پرستار را گرامی داشتند.

در متن پیام رئیس مجلس شورای اسلامی، خطاب به خانواده شهیده والامقام راضیه عابدی، آمده است: شهادت، عالی‌ترین مرتبه بندگی و پلی نورانی است که انسان را از خاک به افلاک و از زمانه خویش به جاودانگی ایمان پیوند می‌زند؛ مسیری که در آن حقیقت ایمان با پایبندی به اخلاق، صبر و ایمان در زندگی روزمره معنا می‌یابد و انسان‌های مخلص با نثار جان خویش، درس وفاداری و ایثار را به تاریخ هدیه می‌کنند.

در میانه جنایت‌های دشمن ذبون آمریکایی-صهیونی در «جنگ تحمیلی سوم» که با حملات ناجوانمرادنه خود، فضاهای غیر نظامی و مسکونی را نیز هدف قرار داده و جان مردم بی‌گناه را نیز نشانه گرفته است، شهیده برومند شما به درجه رفیع شهادت نائل آمد؛ حادثه‌ای که او را در راه خدا و حقیقت ایمان، جاودانه ساخت. خون پاک او، نه تنها یادآور مقاومت و پایبندی به ارزش‌های انسانی است، بلکه در امتداد راه شهدای والامقام و امام شهیدمان حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفس الزکیه)، ثبت شد و یادش همواره چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود.

شما، خانواده صبور و سرافراز این شهیده بزرگوار، وارثان حقیقی این افتخار والای انسانی هستید و صبر، ایمان و استقامت شما ادامه دهنده همان راهی است که شهیدتان با جان خود ترسیم کرد؛ راهی که در روشنی آن، یاد و ارزش‌های انسانی و الهی همواره در دل‌های ما زنده خواهد ماند.