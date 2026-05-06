محمدرضا زائری مشاور مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در حکمی حجت‌الاسلام محمدرضا زائری را به عنوان مشاور مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی منصوب کرد. در حکم جعفری برای انتصاب زائری، به ضرورت تقویت بنیان‌های محتوایی به‌ویژه در حوزه موضوعات ملی و اجتماعی و همچنین ارتقای کیفیت محتوا در تولیدات سینمایی اشاره شده است.

این انتصاب در امتداد رویکرد سال ۱۴۰۵ بنیاد سینمایی فارابی در راستای پیگیری تولیدات کم‌هزینه و در عین حال ملی با توجه به جنگ تحمیلی دوم و سوم انجام شده است.