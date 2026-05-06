محمدرضا زائری مشاور مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در حکمی حجتالاسلام محمدرضا زائری را به عنوان مشاور مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی منصوب کرد. در حکم جعفری برای انتصاب زائری، به ضرورت تقویت بنیانهای محتوایی بهویژه در حوزه موضوعات ملی و اجتماعی و همچنین ارتقای کیفیت محتوا در تولیدات سینمایی اشاره شده است.
این انتصاب در امتداد رویکرد سال ۱۴۰۵ بنیاد سینمایی فارابی در راستای پیگیری تولیدات کمهزینه و در عین حال ملی با توجه به جنگ تحمیلی دوم و سوم انجام شده است.
حجتالاسلام محمدرضا زائری از چهرههای شناختهشده فرهنگی و رسانهای کشور است که تا چندی پیش رایزنی فرهنگی ایران در الجزایر را برعهده داشت. زائری پیشتر نیز سابقه حضور در شوراهای مشورتی بنیاد سینمایی فارابی در دهه ۹۰ را در کارنامه خود داشته است.
محمدرضا زائری دانشآموخته دکترای رسانه و دین از دانشگاه فرانسوی بیروت است. وی همچنین تحصیل سینما را در مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی (باغ فردوس) با حضور استادانی چون بهرام بیضایی آغاز کرد و سپس به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ژورنالیسم تلویزیونی در دانشکده صدا و سیما مشغول شد.
سابقه مشاوره در فیلمهای سینمایی متعدد مانند فیلم «مارمولک»، تهیه و تولید فیلمهای کوتاه و برنامههای تلویزیونی، انتشار نخستین مجله سینمایی ویژه نوجوانان، داوری در بخش بینالادیان جشنواره بینالمللی فیلم فجر و چند رویداد سینمایی دیگر، حضور در برنامههای گوناگون و انتشار نقد در تحلیل و بررسی فیلمهای سینمایی و انتشار نخستین نشریه (پینما) کمیک استریپ در کنار چاپ آثار و تألیفاتی با موضوعات سیاستگذاری فرهنگی، آسیبشناسی فرهنگی انقلاب اسلامی، معارف و اخلاق و همچنین فعالیتهای متعدد مدیریتی، پژوهشی و رسانهای به عنوان نویسنده، کارشناس و تحلیلگر فرهنگی، بخشی از فعالیتهای حرفهای حجتالاسلام زائری بهشمار میآید.
