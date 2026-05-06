عاملان کشتار پرندگان در پلدختر شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: در پی گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیطزیست شهرستان پلدختر در سطح حوزه استحفاظی، متوجه تلفشدن تعدادی پرنده زنبورخوار در اطراف کندوهای عسل شدند که پس از رصد و بررسیهای اولیه مشاهده شد دو نفر زنبوردار مبادرت به شکار به این پرندگان کرده بودند.
وی افزود: پس از شناسایی این زنبورداران بلافاصله با هماهنگی قضایی صورتگرفته و با همکاری نیروی انتظامی این شهرستان متخلفین شناسایی و ضمن تنظیم صورتجلسه اولیه و جمعآوری آثار تخلف و تلفات پرندگان وحشی به مراجع قضایی ارجاع شدند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان، بیان داشت: متخلفان به دلیل کسب درآمد و منفعت شخصی اقدام به کشتار بیرحمانه اینگونه حیاتوحش کرده بودند؛ اما نقش باارزش و بیبدیل اینگونه از پرندگان در طبیعت و چرخه اکولوژیک بسیار مهم است و کشتار آنها خسارتهای جبرانناپذیری به چرخه حیات وارد میسازد.
فرمان پور با اشاره به راهکارهای پیشگیرانه برای درامانماندن کندوهای عسل از هجوم زنبورخواران، گفت: پیشنهاد میشود زنبورداران با ایجاد سروصدا در اطراف کندوها و برپایی مترسک و یا ایجاد امواج و یا صدای پرندگان شکاری این پرندگان را دور کنند و از واردآمدن خسارت و زیان به طبیعت بپرهیزند.
