به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، از سه اقدام محوری این معاونت برای تداوم آموزش دانشآموزان خبر داد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ۱۶ میلیون دانشآموز تحت پوشش آموزش مجازی در پیامرسان «شاد» قرار دارند، از حضور ۱۳ میلیون دانشآموز در این سامانه در ۲۸ اسفند سال گذشته خبر داد و گفت: در مناطق فاقد فناوری نیز از درسنامه و مدرسه تلویزیونی استفاده میشود.
حکیمزاده «ایجاد آرامش» را مورد توجه قرار داد و افزود: از معلمان خواستیم با دانشآموزان تماس تلفنی بگیرند و شبکه ارتباطی مدیران و معلمان شکل گرفت تا این پیام منتقل شود، که آموزش و پرورش به فکر و در کنار دانشآموزان است.
وی «رصد و نظارت مداوم بر کیفیت آموزش» را اقدام بعدی برشمرد و گفت: ناظران وزارت آموزشوپرورش بیش از ۵۷۰۰ بار از کلاسهای مجازی در بستر «شاد» در استان قم بازدید کردند.
حکیمزاده در ادامه از «طرح حامی» برای شناسایی دانشآموزان دچار ضعف تحصیلی خبر داد و تأکید کرد: ارتقای کیفیت آموزش ابتدایی نتایج درخشانی در کنکور دارد.
قم- معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه برای تداوم آموزش ۱۶ میلیون دانشآموز، اقدامات فوری و عملیاتی مناسبی اجرا کرده است.
