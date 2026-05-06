روایت عضو کمیسیون امنیت ملی از نحوه برخورد با «سناریوهای بعدی دشمن»

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نماینده تهران در مطلبی در صفحات شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «این یک خبر است: دستور کار بعدی دشمن چیست؟ سناریوها را در جلسه کمیسیون امنیت ملی با مسئولان معاونت‌های تخصصی وزارت اطلاعات مورد ارزیابی قرار دادیم.

دیروز سناریوهای ذهنی-عینی دشمن در امنیت داخلی را در حوزه‌های امنیت نرم و امنیت سخت و تروریسم مورد بررسی قرار دادیم.

اول اینکه وزارت اطلاعات الحمدلله با قوت در حال رصد و اقدامات پیش‌دستانه ضد ایرانی در حوزه امنیت داخلی است.

دوم اینکه همه سناریوهای دشمن را مورد بررسی قرار دادیم؛ در همه سناریوها تحرکات قریب به ۲۰۰ گروه کوچک و بزرگ زیر ذره‌بین و کار مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه قرار دارد.

سوم: وزارت اطلاعات به قدری با اشراف برخورد می‌کند که با بخش اعظمی از سوژه‌های خود حتی در این وضعیت بحرانی توام با رافت و منش ایرانی اسلامی رفتار می‌نماید و با توجیهات لازم اطراف تروریست‌های مسلح را برای ضربه سخت به مسلحین و سمپات‌های‌شان خلوت کرده است.

چهارم: مسلحین هم اعتماد به نفس خود را به خاطر رفتارهای اقتدارآمیز نظامی نظام با آمریکا و پایگاهایش و رژیم صهیونی از دست دادند؛ تروریست‌ها و تجزیه‌طلبان در مکالمات خود می‌گویند وقتی ایران به آمریکا و پایگاه‌هایش اینگونه مقتدرانه حمله می‌کند ورود ما به اقدامات تروریستی و تجزیه‌طلبانه یک خودکشی به حساب می‌آید.

نتیجه: دشمن آمریکایی صهیونی با وجود شکست‌های راهبردی و تحقیرهای تاریخی در ایران و در سطح جهان اما تصور می‌کند نباید شکست را فورا بپذیرد و باید کماکان به برخی مزدوران مرعوب شده و یا گروه‌های مسلح خفته روحیه بدهد از این رو تلاش دارد با ۳ ابزار؛ الف) دوقطبی کردن جامعه و تولید اختلافات بین جناح های سیاسی ب) بزرگنمایی برخی نارسایی‌های اقتصادی و ایجاد تشویش در باره امور معیشتی اقتصادی ج) حملات سوزنی ترور زیر ساختی از سوی دشمن خارجی برای کمک به نفس‌های به شماره افتاده و باقی‌مانده تروریست‌های خفته و برخی مزدوران که اینک رمقی برای‌شان نمانده است.

چه باید کرد:

یک: هرکس در صفوف واحد ملت و این وحدت تاریخی در ارکان مقاومت ملی با تولید شعارهای شکاف‌آلود، تفرقه‌افکنی کند بی‌شک چه بخواهد و چه نخواهد به دشمن خارجی و واحدهای خفته‌اش در داخل کمک کرده است.

دو: مسئولان اقتصادی دولت و مجلس و دستگاه قضایی باید ضمن افزایش همکاری‌های چند جانبه اما با کژ کارکردی‌ها، ناکارآمدی‌ها و فسادهای احتمالی سازمان یافته در حوزه اقتصاد و معیشت برخوردی شدید کرده و تلاش‌های خود را دو صد چندان نمایند.

سه: تدابیر احتیاطی در حوزه‌های ضد تروریسم و توجهات پیشگیرانه در امور زیر ساختی از دیگر اموری است که الحمدلله با تدابیر وزارت اطلاعات و دستگاه های اجرایی در حال انجام است.

چهار: حفظ بازدارندگی‌های ابلاغی امام امت در میدان و دیپلماسی و برخورد مقتدرانه در هر نوع گفت‌وگویی با دشمن جنایتکار آمریکایی به عنوان خط قرمز که الحمدلله چنین است.

پنجم و مهمترین: حضور مردم در میادین که همانا بعثت ایرانیان بوده، پدیده‌ای قدسی است که تعلق به هیچ جناحی و هیچ دولتی و هیچ حزبی و هیچ تشکیلاتی ندارد بلکه قدرتی الهی است که باید از گزند سیاست‌زدگان و پیمانکاران انتخاباتی و قدرت‌طلبان مصون بماند؛ ان‌شاءالله»