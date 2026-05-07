به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه بازدیدهای میدانی خود از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو بازدید کرد و دستورات لازم برای بازسازی و حل مشکلات صنایع آسیب‌دیده در جنگ رمضان را صادر کرد.

بازسازی صنایع پتروشیمی آسیب‌دیده با شتاب مطلوب ادامه دارد

عارف در دیدار با مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این صنعت را یکی از صنایع پیشران کشور دانست و گفت: صنعت پتروشیمی نقش مهمی در توسعه، اشتغال‌زایی و تأمین مواد اولیه بخش قابل‌توجهی از کالاهای اساسی کشور دارد.

وی با تأکید بر اینکه دولت به توان صنعت نفت اعتماد کامل دارد، تصریح کرد: با توکل به خدا و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، نگرانی درباره بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم وجود ندارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از اقدامات انجام‌شده برای بازسازی مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده افزود: گزارشی که از سوی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه شد، نشان‌دهنده روند مطلوب بازسازی واحدها و تلاش‌های ارزشمند و کم‌نظیر فعالان این صنعت است.

عارف با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، توجه به علم و فناوری را از محورهای اساسی توسعه کشور برشمرد و گفت: ظرفیت‌های علمی و فناورانه قابل‌توجهی در کشور وجود دارد و باید با تکیه بر همین ظرفیت‌ها مسیر توسعه را ادامه دهیم.

وی همچنین با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز تصریح کرد: نگاه جمهوری اسلامی ایران همواره منطقه‌ای و مبتنی بر همکاری بوده و هیچ‌گاه رویکرد انحصاری نداشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت بهسازی واحدهای آسیب‌دیده همزمان با بازسازی تأکید کرد و گفت: در فرآیند بازسازی باید بیش از گذشته به فناوری‌های داخلی اتکا شود. هرچند تعاملات علمی با سایر کشورها ادامه دارد، اما تمرکز اصلی باید بر توانمندی‌های داخلی باشد.

عارف همچنین با اشاره به الزامات پدافند غیرعامل گفت: توسعه صنعتی کشور نباید به تمرکز در یک منطقه محدود شود و لازم است با وجود افزایش هزینه‌ها، نگاه منطقه‌ای در توسعه صنایع مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: صنایع و شرکت‌ها باید برای شرایط بحرانی، سناریوهای مختلف را از پیش طراحی و برنامه‌ریزی کنند و جایگاه و نقش کشور را در منطقه، به‌ویژه در میان کشورهای اسلامی، به‌صورت دقیق تعریف کنند.

در این دیدار، حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز گزارشی از روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و اقدامات انجام‌شده ارائه کرد.

تحریم‌ها با پیروزی بزرگ ملت ایران رفع خواهد شد

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در بازدید از گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از آخرین وضعیت صنایع کشتی‌سازی دریافت کرد.

وی با تأکید بر اینکه مردم ایران پیروز جنگ رمضان هستند، گفت: ما به‌زودی جشن پیروزی خود را برگزار خواهیم کرد و تحریم‌ها و فشارهایی که طی سالیان گذشته به ملت ایران تحمیل شده بود، با پیروزی بزرگ ملت ایران رفع خواهد شد.

عارف با اشاره به اراده دولت برای نوسازی و بهسازی مراکز و صنایع آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی رمضان افزود: این بازسازی‌ها با استفاده از به‌روزترین فناوری‌ها انجام خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه دولت از توسعه ناوگان کشتی‌سازی ایران حمایت می‌کند، ادامه داد: ایران سابقه قرن‌ها کشتی‌سازی در تاریخ خود دارد و اکنون باید با استفاده از دانشمندان، متخصصان و بومی‌سازی فناوری‌های روز دنیا، بهترین محصولات را در این حوزه تولید کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور درباره راهبرد ایران در تنگه هرمز نیز گفت: تنگه هرمز ملک طلق ایران است. ما در طول سالیان گذشته از این نعمت راهبردی استفاده نکرده‌ایم اما اکنون در تصمیم خود برای کنترل این تنگه مصمم هستیم. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حقوق بین‌المللی، راهبردی و اقتصادی تصمیم گرفته است که تنگه هرمز را مدیریت کند و این مدیریت می‌تواند امنیت این آبراهه و همه کشورهای منطقه را تأمین کند.

وی افزود: ایران فقط به دنبال توسعه خود نیست بلکه مایل است شرایطی در منطقه پس از جنگ رمضان ایجاد شود که همه کشورهای منطقه به همکاری با ایران روی آورند تا منطقه به یک قطب اقتصادی تبدیل شود. ما آمادگی کامل برای همکاری با همسایگان جنوبی و تأمین امنیت منطقه را داریم.

صدور دستور معاون اول برای تشکیل کارگروه ویژه حوزه سلامت

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در بازدید از سازمان غذا و دارو، گزارشی از سوی رئیس و مدیران این سازمان درباره آخرین وضعیت کشور در حوزه دارو و غذا دریافت کرد.

وی ضمن تقدیر از عملکرد کادر درمان و فعالان حوزه سلامت در دوره جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و وقایع دی‌ماه، گفت: دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به هیچ‌یک از حقوق انسانی و بشری پایبند نیست و با حمله به مراکز درمانی و بخش‌های تولید و توزیع دارو، ماهیت خود را آشکار کرد؛ حملاتی که در آن شهدایی نیز تقدیم دفاع از کشور شدند.

معاون اول رئیس‌جمهور ابراز اطمینان کرد که با وجود خباثت دشمن در حمله به زیرساخت‌های سلامت، هیچ مشکلی در بخش دارو پیش نخواهد آمد و تولید و توزیع دارو بر اساس نیاز کشور و با برنامه‌ریزی مناسب ادامه خواهد یافت.

عارف همچنین دستور تشکیل کارگروهی ویژه در حوزه سلامت، از جمله تأمین نیازهای دارویی کشور را صادر کرد تا مشکلات و موانع این بخش را رفع و گزارش عملکرد خود را به‌صورت منظم به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کند.

وی همچنین دستورات لازم برای بازسازی مراکز درمانی و واحدهای تولید داروی آسیب‌دیده در جنگ رمضان را صادر کرد.