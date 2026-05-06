به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، گی یرمو دل تورو برای شرکت در نمایش «هزارتوی پن» به عنوان گرامیداشت بیستمین سالگرد ساخته شدنش در بخش فیلم‌های کلاسیک کن، به این جشنواره خواهد رفت.

یک نسخه مرمت ‌شده 4K از افسانه فانتزی دل تورو که در دوران رژیم فرانکو در دهه ۱۹۴۰ اسپانیا اتفاق می‌افتد و بسیاری آن را شاهکار این فیلمساز مکزیکی می‌دانند، در ۱۲ مه و پیش از افتتاحیه جشنواره نمایش داده خواهد شد.

این فیلم که با رکورد ۲۲ دقیقه تشویق ایستاده در سال ۲۰۰۶ همچنان در تاریخ کن جایگاه خود را حفظ کرده، اسکار را در بخش فیلمبرداری، کارگردانی هنری و گریم به دست آورد.

فهرست فیلم‌های کلاسیک کن که دیروز (سه‌شنبه) اعلام شد، شامل ۲۲ فیلم بلند،۶ مستند، ۳ فیلم کوتاه و ۲ فیلم جدید است.

در این میان در بخش کوتاه «زمین بازی» ساخته امیرحسین شجاعی محصول مشترک ایران-فرانسه در سال ۲۰۲۵ یکی از ۳ فیلم منتخب است.

در میان فیلم‌های بلند، نسخه‌های مرمت شده 4K فیلم «بدرود مجبوبه من» ساخته چن کایگه؛ فیلم «سریع و خشمگین» ساخته راب کوهن در سال ۲۰۰۱ با بازی وین دیزل، میشل رودریگز، جوردانا بروستر که انتظار می‌رود ۱۳ مه در نمایش فیلم حضور یابند؛ درام تاریخی «شیاطین» ساخته کن راسل؛ فیلم رزمی «سانشیرو سوگاتا» ساخته آکیرا کوروساوا؛ و فیلم نوآر «کلی مسلسل» ساخته راجر کورمن محصول ۱۹۵۸ با بازی جولی کورمن جای دارند.

از جمله فیلم‌های مستند می‌توان به اثر جدید مایک مندز با عنوان «درنسی: زندگی شگفت‌انگیز بروس درن» اشاره کرد که در آن کارگردان با الکساندر پین، لورا درن، کوئنتین تارانتینو و دیگران درباره زندگی و حرفه این بازیگر پیشکسوت صحبت کرده و از بیش از ۵۰ ساعت مکالمه ضبط شده و عکس‌ها و نامه‌های ویدیویی که قبلاً دیده نشده بودند، الهام گرفته است. بروس درن، لورا درن و مندز در این نمایش حضور خواهند داشت.



فهرست کامل کلاسیک‌های کن ۲۰۲۶ که به یاد طراح تولید دین تاوولاریس تقدیم شده، چنین است:

فیلم‌های جدید

عصر طلایی (فرانسه-ایتالیا)؛ برنگر توئین/ ۲۰۲۶

یک زندگی، یک مانیفست (فرانسه)؛ ژان گابریل پریو/ ۲۰۲۶

نسخه‌های مرمت شده

هزارتوی پن (مکزیک)؛ گی یرمو دل تورو/ ۲۰۰۶

سریع و خشمگین (آمریکا)؛ راب کوهن/ ۲۰۰۱

پروژه پلیچیان (ارمنستان-بلاروس-روسیه)؛ آرتاوازد پلچیان/ ۷۵-۱۹۶۶

روزهای امید (فرانسه)؛ آندره مالرو/ ۱۹۳۸

شب کاری (بریتانیا)؛ یژی اسکولیموفسکی/ ۱۹۸۲

دایره عشق (ایتالیا)؛ جوزپه پاترونی گریفی/ ۱۹۶۸

گزارش به مادر (هند)؛ جان ابراهیم/ ۱۹۸۶

بدرود محبوبه من (هنگ کنگ)؛ چن کایگه/ ۱۹۹۳

مرد آهنین (لهستان)؛ آندری وایدا/ ۱۹۸۱

حوا (یونان)؛ ماریا پلیتا/ ۱۹۵۳

شیاطین (بریتانیا-آمریکا)؛ کن راسل/ ۱۹۷۱

خانه فرشته (آرژانتین)؛ لئوپولدو توره نیلسون/ ۱۹۵۷

دو زن (ایتالیا)؛ ویتوریو دسیکا/۱۹۶۰

سرگردانی (فرانسه)؛ پائولا دلسول/ ۱۹۶۴

سمفونی شبانی (فرانسه)؛ ژان دلانوی/ ۱۹۴۶

بی‌گناه (ایتالیا)؛ لوچینو ویسکونتی/ ۱۹۷۶

گل یخ (تایوان)؛ یانگ لی کو/ ۱۹۸۹

کلی مسلسل (آمریکا)؛ راجر کورمن/ ۱۹۵۸

مرغ‌های دریایی در بندرگاه می‌میرند (بلژیک)؛ رولاند ورهاورت، ریک کویپرز، ایوو میشلز/ ۱۹۵۵

سوگاتا سانشیرو (ژاپن)؛ آکیرا کوروساوا/ ۱۹۴۳

تیلای(بورکینافاسو-سوئیس-فرانسه)؛ ادریسا اودرائوگو/ ۱۹۹۰

بیگانه (آمریکا)؛ اورسن ولز/ ۱۹۴۵

فیلم‌های مستند

داستان فیلم مستند دهه ۷۰ (انگلستان)؛ مارک کازنز/ ۲۰۲۶

درنسی: زندگی شگفت انگیز بروس درن (آمریکا)؛ مایک مندز/ ۲۰۲۶

ماوریک: ماجراهای حماسی دیوید لین (بریتانیا-آمریکا)؛ بارنابی تامپسون/ ۲۰۲۶

ویتوریو دسیکا- زندگی در صحنه (ایتالیا)؛ فرانچسکو زیپل/ ۲۰۲۶

کلوچه من (فرانسه) میشل دنیسو، کامی بروئر، جولی لازار

نوستالژی برای آینده (بلژیک)؛ برشت دباکر/ ۲۰۲۶

فیلم‌های کوتاه

شب بخیر لمبی ( آمریکا)؛ داستین یلین/ ۲۰۲۶

سایه تورینو (ایتالیا-چین)؛ جیا ژانگکه/ ۲۰۲۶

زمین بازی (ایران-فرانسه)؛ امیرحسین شجاعی/ ۲۰۲۵