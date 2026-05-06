تشکیل دو کارگروه ویژه برای جبران خسارات جنگی در حوزه فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، نشست «کمیته بهرهوری و نظارت بر قانون جهش تولید دانشبنیان» با حضور اسفندیار اختیاری معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، احسان عظیمیراد سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، و جمعی از اعضای این کمیسیون برگزار شد. هدف از این جلسه، بررسی عملکرد قانون جهش تولید دانشبنیان، ارزیابی اثرات بحران اخیر بر شرکتهای فعال در حوزه فناوری و تبیین راهبردهای حمایتی و جبرانی برای استمرار مسیر توسعه دانشبنیان کشور بود.
اختیاری، با اشاره به نقش کلیدی این کمیته در نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان اظهار داشت: این کمیته با هدف پایش و ارزیابی روند اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان که از سال ۱۴۰۲ فعال شده است، به صورت مستمر جلساتی را برگزار میکند. اعضای آن از کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی، وزارتخانهها و دیگر دستگاههای مسئول حضور دارند تا اجرای دقیق و پیوسته قانون را تضمین کنند.
وی با ارائه گزارشی از میزان خسارات وارده به شرکتهای دانشبنیان و زیرساختهای علمی کشور در جریان بحران اخیر موسوم به جنگ رمضان، توضیح داد: معاونت علمی در این دوره، علیرغم محدودیتها، هیچگاه فعالیت خود را متوقف نکرده و با جدیت پیگیری وضعیت شرکتهای دانشبنیان را در دستور کار قرار داده است. با همکاری نهادهای مختلف، تلاش شد تا ضمن استمرار فعالیتهای شرکتهای فناور، اقدامات جبرانی و حمایتی فوری در دستور کار قرار گیرد.
اختیاری درباره تصمیمات جدید این نشست افزود: دو کارگروه تخصصی زیرمجموعه معاونت علمی برای پیگیری و سیاستگذاری تشکیل خواهد شد. کارگروه نخست وظیفه نظارت و رصد میزان تخصیص و تأمین بودجه حمایتی برای شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده را برعهده دارد و کارگروه دوم مأمور طراحی راهبردها و سیاستهای آینده فناوری کشور است تا مسیر رشد زیستبوم نوآوری در شرایط بحران و پساکریزی تقویت و پایدار شود.
وی تأکید کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان در چارچوب برنامههای جدید، به دنبال ایجاد سازوکارهای هوشمند و مقاوم در برابر بحرانهای اقتصادی و محیطی است تا شرکتهای دانشبنیان بتوانند نهتنها از آسیبها عبور کنند، بلکه در شرایط دشوار، به موتور محرک بازسازی و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند.
اختیاری، ضمن اشاره به برنامههای آینده معاونت علمی در حوزه سیاستگذاری کلان علم و فناوری، خاطرنشان کرد: معاونت علمی به طور مستمر با همکاری مجلس، دستگاههای اجرایی و مراکز پژوهشی در مسیر تقویت زیستبوم دانشبنیان کشور گام برمیدارد. هدف نهایی، آمادهسازی ساختارهای علم و فناوری برای مواجهه با شرایط بحرانی، افزایش تابآوری شرکتها و تسریع اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان است تا اقتصاد دانشبنیان کشور بتواند مسیر رشد پایدار را با قدرت ادامه دهد.
گفتنی است در این نشست، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی تفصیلی از وضعیت شرکتهای دانشبنیان آسیبدیده ارائه کرد و وزارت علوم نیز ارزیابی دقیقی از خسارات وارده به دانشگاهها و مراکز علمی کشور ارائه داد.
در جمعبندی جلسه، تشکیل دو کارگروه به تصویب رسید؛ نخست، کارگروه نظارت بر تعیین خسارتها و پرداخت آنها در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور است که مقرر شد با محوریت معاونت علمی و با حضور مرکز پژوهشهای مجلس، وزارت علوم و سایر دستگاههای مرتبط تشکیل شوند و بهصورت مستمر گزارش عملکرد ارائه دهند.
وظیفه این کارگروه رصد میزان خسارات وارده در دوران جنگ و پیگیری جبران آنها در زیرساختهای دانشگاهی و فناورانه است تا حمایتها بهصورت هدفمند به شرکتهای دانشبنیان و فناور اختصاص یابد.
کارگروه دوم نیز مربوط به تدوین برنامه توسعه شرکتهای دانشبنیان در دوران پس از جنگ است که با توجه به آسیبهای واردشده به زیرساختهای اساسی و فناوری کشور، رویکردهای حمایتی و نظارتی در این حوزه را اتخاذ و اجرایی میکند.
