مرورگر کروم موقعیت تقریبی کاربر را نمایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این ویژگی بدون نقض حریم خصوصی کاربر، انعطاف پذیری بیشتری برای وی فراهم می کند. به عنوان مثال اگر فرد به دنبال اطلاعاتی درباره آب و هوا یا چیز دیگری در کل منطقه باشد، نیاز نیست موقعیت دقیق جی پی اس خود را مشخص کند. البته کاربران همچنان می توانند در صورت تمایل موقعیت دقیق خود را به اشتراک بگذارند.

گوگل مدعی است اشتراک گذاری نسبی موقیعت در نسخه کروم در دسک تاپ در چند ماه آینده ارائه می شود. همانطور که انتظار می رود، API های جدید به توسعه دهندگا امکان می دهند نوع داده های مکانی وب سایت ها را مشخص کنند. یک سخنگوی گوگل در این باره اعلام کرد: ما توسعه دهندگان را تشویق می کنیم نیازهای خودبه موقعیت مکانی را بازبینی کنند و فقط در صورتی خواستار موقعیت مکانی دقیق شوند که روی قابلیت عملکرد سایت تاثیر داشته باشد.

هنوز مشخص نیست برنامه های گوگل برای کروم روی iOSچیست اما کاربران آیفون و آی پد از چند سال قبل می توانندد اده های موقعیت مکانی تقریبی را به اشتراک بگذارند.